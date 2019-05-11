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На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.
12.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.
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На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.
На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь. Более подробно читайте в районной газете.
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