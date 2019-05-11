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На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

12.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.
Более подробно читайте в районной газете.
На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.
На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

 

На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь.

 
 
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На стадионе «Сож-2002» прошел праздник, посвященный Дню Государственного Герба и Флага Республики Беларусь. Более подробно читайте в районной газете.  
 
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