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В Минском районе выехавшую на пути легковушку сбил поезд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 мая около четырёх часов ночи в агрогородке Ратомка Минского района грузовой поезд наехал на легковушку.
Как
Водитель иномарки погиб на месте. Пассажиров в автомобиле не было. Согласно предварительным данным, гражданин был пьян.
Уточняется, что погибшего выбросило из легковушки, это даёт основание предполагать, что водитель не был пристёгнут.
Машинист поезда не пострадал.
Весной 2019 года в Слониме поезд протаранил Chrysler.
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Новости Беларуси. 12 мая около четырёх часов ночи в агрогородке Ратомка Минского района грузовой поезд наехал на легковушку. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
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