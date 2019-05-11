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В соседней Литве 12 мая проходят президентские выборы

12.05.2019 12:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В соседней Литве 12 мая проходят президентские выборы
Фото из открытых источников

12 мая в Литве проходит основной день голосования на президентских выборах. Участки для голосования открыты для избирателей с 7 утра до 8 вечера по местному времени.

В соседней Литве 12 мая проходят президентские выборы Может ли гражданин Беларуси иметь двойное гражданство?

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Среди них нет действующего президента Дали Грибаускайте, так как по законам страны политик не может баллотироваться на третий срок. Ее полномочия истекают в июле 2019 года.

Кандидатами в президенты стали: социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, члены сейма Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, кандидат «крестьян» – премьер Саулюс Сквернялис, кандидат консерваторов – парламентарий Ингрида Шимоните, член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Вальдемар Томашевский, сообщает delfi.lt.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если никому из претендентов сделать это не удастся, через две недели пройдет второй тур.

Одновременно с президентскими выборами в Литве проводятся два референдума. Это референдумы о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса.

 
 
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На пост главы государства претендуют девять кандидатов.
 
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