Источник материала: Новости Волковыска

В целях повышения грамотности в сфере ведения бизнеса 7 июня с 13.00 до 16.00 в малом зале Волковысского райисполкома по адресу: улица Дзержинского, 3, г. Волковыск, пройдет акция «Открытая приемная для бизнеса» для предпринимателей.

Каждый желающий представитель бизнеса будет иметь возможность получить индивидуальную консультацию по вопросам осуществления предпринимательской деятельности у квалифицированных специалистов фонда социальной защиты населения, банков, землеустроительных, пожарных, налоговых и других служб и ведомств области.

Акция направлена на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества.

Первая открытая приемная состоялась 30 апреля в Белыничах Могилевской области. В мероприятии приняли участие представители местного бизнеса, местных органов власти, облисполкома, а также республиканских органов госуправления. Обсуждались вопросы налогового законодательства, отчуждения имущества, находящегося в госсобственности, доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, подтверждения субъектами хозяйствования соответствия продукции легкой промышленности и обуви требованиям техрегламентов.

Во время проведения встречи представители бизнеса можно смогут высказать проблемные вопросы, возникшие при осуществлении предпринимательской деятельности, а также внести предложения по ведению бизнеса в своем регионе.

Телефон для справок: 801512 4 50 26 или кабинет 310 – Холопова Ольга Юрьевна.

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