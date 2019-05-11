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В Минском районе пьяный водитель «легковушки» погиб под колесами поезда

12.05.2019 13:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минском районе пьяный водитель «легковушки» погиб под колесами поезда
Фото: / Onliner.by

Как стало известно, несчастный случай произошел около 4 часов утра 12 мая. 31-летний водитель Ford Mondeo двигался по улице Корицкого в Ратомке Минского района.

В Минском районе пьяный водитель «легковушки» погиб под колесами поезда В Рогачеве 15-летнюю школьницу в наушниках сбил товарный поезд

При подъезде к железнодорожному переезду мужчина не обратил внимание на закрытый шлагбаум и работающий звуковой сигнал и попал под грузовой поезд. Удар был такой силы, что водителя «выбросило» из машины. Он погиб на месте происшествия.

По информации ГАИ, в момент ДТП водитель находился в машине один. По предварительным сведениям, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не был пристегнут ремнем безопасности. Машинист поезда не пострадал. По данному факту идет проверка.

В Минском районе пьяный водитель «легковушки» погиб под колесами поезда
 
 
 
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Трагедия произошла рано утром 12 мая в агрогородке Ратомка.
 
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