В Минском районе пьяный водитель «легковушки» погиб под колесами поезда

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, несчастный случай произошел около 4 часов утра 12 мая. 31-летний водитель Ford Mondeo двигался по улице Корицкого в Ратомке Минского района.

При подъезде к железнодорожному переезду мужчина не обратил внимание на закрытый шлагбаум и работающий звуковой сигнал и попал под грузовой поезд. Удар был такой силы, что водителя «выбросило» из машины. Он погиб на месте происшествия.

По информации ГАИ, в момент ДТП водитель находился в машине один. По предварительным сведениям, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не был пристегнут ремнем безопасности. Машинист поезда не пострадал. По данному факту идет проверка.