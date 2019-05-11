Совет по развитию предпринимательства лишился Романчука и председателей бизнес-союзов









reform.by Александр Лукашенко вчера подписал указ №173 от 11 мая «О совершенствовании деятельности Совета по развитию предпринимательства». Сегодня документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Указом Совету предоставлены новые полномочия. Также изменен его состав, пишет





Теперь в Совете по развитию предпринимательства 20 человек вместо 26, как было ранее. Его по-прежнему возглавляет первый вице-премьер Александр Турчин.





Совет остался без экономиста Ярослава Романчука и глав бизнес-союзов. Также из его состава исключены директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского Жанна Тарасевич, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, председатель «БелАПП» Анатолий Харлап.





При этом согласно новой редакции положения о Совете, предпринимательские союзы и ассоциации, включенные в перечень официальных партнеров, смогут вносить предложения для рассмотрения на заседании Совета, а их представители — участвовать в заседаниях, обсуждениях, вынесенных на них вопросов, получать протокол заседания. Совет должен сформировать перечень официальных партнеров из числе бизнес-союзов.





Из числа членов Совета исключены также руководители некоторых предприятий: директор ИЧПТУП «Барро» Василий Баранчук, гендиректор Беларусского фонда поддержки предпринимателей Павел Горбач, директор СООО «Фреор Рефригерайшн» Юрий Звыцевич, директор ООО «Светлогорский деловой партнер» Жанна Рогова, гендиректор СЗАО «Белатмит» Борис Ципорин.









В Совет включен гендиректор СЗАО «Серволюкс» Евгений Баскин, гендиректор ОАО «Кока-Кола Беврижиз Белоруссия» Александр Денисов, директор ООО «Астоинвест», член правления группы компаний А-100 Надежда Матвеенок, гендиректор холдинга «Группа компаний Протос» Николай Сыса, совладелец ОАО «Туровский молочный комбинат» Игорь Чернявский.





Свое членство в совете сохранили известные бизнесмены Павел Топузидис, Валентин Байко, Николая Мартынов, Владимир Линев, Виктор Лемешевский, Александр Мошенский, Сергей Новицкий, Андрй Смоляр, Николай Силинов, Андрей Сериков, Александр Шакутин и директор ПВТ Всеволод Янчевский.





Есть в списке и «технические» изменения. Из его состава исключен Сергей Румас, который в прошлом году стал премьер-министром. Андрей Жишкевич теперь фигурирует не в качестве председателя правления «МТБанка», а в качестве председателя правления «Банка развития».



