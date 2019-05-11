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Сильные взрывы сотрясли порт города Фуджейра в ОАЭ

12.05.2019 12:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Несколько мощных взрывов прогремели в воскресенье в порту города Фуджейра (ОАЭ), сообщают региональные СМИ.

По их данным, в порту горят от семи до 10 танкеров, над портом барражируют пожарные самолеты.

О причинах пока ничего не сообщается.

 
 
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Несколько мощных взрывов прогремели в воскресенье в порту города Фуджейра (ОАЭ), сообщают региональные СМИ. По их данным, в порту горят от семи до 10 танкеров, над...
 
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