ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Невероятно смешно. Кот барабанит по двери под аккомпанемент музыкальных инструментов

12.05.2019 13:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Иногда можно слышать шутки, что все люди делятся на два типа: любители кошек и любители собак. Хотя, наверное, сложно не умиляться любыми домашними питомцами и не смеяться с их проделок.  

Невероятно смешно. Кот барабанит по двери под аккомпанемент музыкальных инструментов
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Творческая Студия  

Например, какое-то время назад в сети произвёл фурор котик, который мощно стучался в дверь задней лапой. Мол, пусти, человек, мне войти надо! Это видео набрало сотни тысяч просмотров и наполненные энтузиазмом пользователи решили добавить в ролик красок.  

Невероятно смешно. Кот барабанит по двери под аккомпанемент музыкальных инструментов
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Творческая Студия  

Так появился настоящий концерт музыкальной группы, в которой ведущая роль досталась стучащему задней лапой коту. Вместе с ним выступили другие коты, играющие на барабанах и струнном музыкальном инструменте, похожем на виолончель.  

В общем, словами это не передать, смотрите сами!  

Невероятно смешно. Кот барабанит по двери под аккомпанемент музыкальных инструментов
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Творческая Студия  

Кстати, не так давно мы нашли ещё несколько смешных роликов с котиками. Ссылки на них ниже.  

Кот съел осу и стал интернет-звездой – фото до и после  

Что под стаканом? Видео играющего с хозяином кота набрало миллионы просмотров  

10 млн просмотров. Кот хотел достать из ванны с водой уточку, но...  

Новая мода: хозяева стригут кошек под динозавров. Питомцы не в восторге  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда можно слышать шутки, что все люди делятся на два типа: любители кошек и любители собак. Хотя, наверное, сложно не умиляться любыми домашними питомцами и не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проезд круговых перекрестков и неправильные спящие полицейские. Эксперт - о том, что изменить в ПДД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика