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В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

12.05.2019 12:46 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Делегации трудовых коллективов поучаствовали в митинге, посвященном Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага

В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага


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Делегации трудовых коллективов поучаствовали в митинге, посвященном Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.
 
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