Делегации трудовых коллективов поучаствовали в митинге, посвященном Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.
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В Ганцевичах отпраздновали День Государственного герба и Государственного флага
12.05.2019 12:46 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Делегации трудовых коллективов поучаствовали в митинге, посвященном Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.
(Visited 12 times, 12 visits today)
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Делегации трудовых коллективов поучаствовали в митинге, посвященном Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.
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