ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Городской сад на Машерова планируют привести в порядок к 28 мая (день пограничника)

12.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Городской сад – это территория в центре Бреста между проспектом Машерова, улицей Ленина, Брестской ТЭЦ и рекой Мухавец.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66097.php

Городской сад на Машерова планируют привести в порядок к 28 мая (день пограничника)

Зеленый участок, считавшийся непримечательным, имеет глубокий исторический пласт. В 19-м веке, когда строилась Брестская крепость, здесь было решено устроить городской сад.

Он существовал вплоть до начала Великой Отечественной. Позже эта территория заросла и перестала напоминать прежнее место отдыха. Но накануне тысячелетия Бреста давний символ города решили воссоздать.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Городской сад – это территория в центре Бреста между проспектом Машерова, улицей Ленина, Брестской ТЭЦ и рекой Мухавец. Зеленый участок, считавшийся...
 
Новости дня
Новости разные
 
У панядзелак пройдуць дажджы з навальніцамі, будзе цёпла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика