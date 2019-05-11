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Городской сад на Машерова планируют привести в порядок к 28 мая (день пограничника)
12.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Городской сад – это территория в центре Бреста между проспектом Машерова, улицей Ленина, Брестской ТЭЦ и рекой Мухавец.
Зеленый участок, считавшийся непримечательным, имеет глубокий исторический пласт. В 19-м веке, когда строилась Брестская крепость, здесь было решено устроить городской сад.
Он существовал вплоть до начала Великой Отечественной. Позже эта территория заросла и перестала напоминать прежнее место отдыха. Но накануне тысячелетия Бреста давний символ города решили воссоздать.
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Городской сад – это территория в центре Бреста между проспектом Машерова, улицей Ленина, Брестской ТЭЦ и рекой Мухавец. Зеленый участок, считавшийся...
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