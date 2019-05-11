Всю неделю будут отключать электроэнергию в городе - узнайте, может быть, вам?

Традиционно по воскресеньям мы знакомим вас с планами энергетиков по отключению электричества. Трудятся ребята не покладая рук. Мы потерпим, главное, чтобы эта самая энергия потом поступала к нам бесперебойно. Хорошо бы цену немного скинуть, но это уже вопрос не по адресу....
Итак:
Брест
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
12.05.2019 10:00
12.05.2019 16:00
ул. Смирнова 61,76-94; ул. Адамковская 27-39/1,61-83; ул. Дачная 27-35,24-56; ул. Солнечная 24-26/1.
Работы в ТП -150
2
13.05.2019 09:00
13.05.2019 17:00
ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 39-81,46-72; ул. Короленко 1-9,8; ул. Красногвардейская 70-74/1.
Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11
3
13.05.2019 09:00
13.05.2019 16:00
ул. Белорусская 90/3-90/5,92-96; ул. Аэродромная 99-107/1.
Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-604
4
14.05.2019 09:00
14.05.2019 16:00
ул. Кооперативная 4-10; ул. Гоголя 16; ул. Крупской 21-27.
Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-48
5
14.05.2019 09:00
14.05.2019 17:00
ул. Линейная 44-68,45-69; ул. Добрая 21-37,20-32.
Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-11
6
15.05.2019 09:00
15.05.2019 16:45
ул. Карасева 4-55;ул. Гурова 18-49/1; ул. Шишкина 3-29; ул. Республиканская 44/1-76; ул. Партизанская 1-24; ул. Кижеватова 66-72; ул. Декабристов 3-17; ул. Базановой 21,23,24.
Работы в ТП-9
7
15.05.2019 09:00
15.05.2019 17:00
ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 39-81,46-72; ул. Короленко 1-9,8; ул. Красногвардейская 70-74/1
Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11
8
16.05.2019 08:00
16.05.2019 16:00
ул Новая 46,48,48/1,50,52.
Работы в ТП-767
9
16.05.2019 09:00
16.05.2019 17:00
ул. Линейная 44-68,45-69; ул. Добрая 21-37,20-32.
Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-11
10
17.05.2019 09:00
17.05.2019 17:00
ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 39-81,46-72; ул. Короленко 1-9,8; ул. Красногвардейская 70-74/1