Всю неделю будут отключать электроэнергию в городе - узнайте, может быть, вам?

Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционно по воскресеньям мы знакомим вас с планами энергетиков по отключению электричества. Трудятся ребята не покладая рук. Мы потерпим, главное, чтобы эта самая энергия потом поступала к нам бесперебойно. Хорошо бы цену немного скинуть, но это уже вопрос не по адресу....





Итак:

Брест

№ Начало Конец Район отключения Причина 1 12.05.2019 10:00 12.05.2019 16:00 ул. Смирнова 61,76-94; ул. Адамковская 27-39/1,61-83; ул. Дачная 27-35,24-56; ул. Солнечная 24-26/1. Работы в ТП -150 2 13.05.2019 09:00 13.05.2019 17:00 ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 39-81,46-72; ул. Короленко 1-9,8; ул. Красногвардейская 70-74/1. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11 3 13.05.2019 09:00 13.05.2019 16:00 ул. Белорусская 90/3-90/5,92-96; ул. Аэродромная 99-107/1. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-604 4 14.05.2019 09:00 14.05.2019 16:00 ул. Кооперативная 4-10; ул. Гоголя 16; ул. Крупской 21-27. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-48 5 14.05.2019 09:00 14.05.2019 17:00 ул. Линейная 44-68,45-69; ул. Добрая 21-37,20-32. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-11 6 15.05.2019 09:00 15.05.2019 16:45 ул. Карасева 4-55;ул. Гурова 18-49/1; ул. Шишкина 3-29; ул. Республиканская 44/1-76; ул. Партизанская 1-24; ул. Кижеватова 66-72; ул. Декабристов 3-17; ул. Базановой 21,23,24. Работы в ТП-9 7 15.05.2019 09:00 15.05.2019 17:00 ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 39-81,46-72; ул. Короленко 1-9,8; ул. Красногвардейская 70-74/1 Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11 8 16.05.2019 08:00 16.05.2019 16:00 ул Новая 46,48,48/1,50,52. Работы в ТП-767 9 16.05.2019 09:00 16.05.2019 17:00 ул. Линейная 44-68,45-69; ул. Добрая 21-37,20-32. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-11 10 17.05.2019 09:00 17.05.2019 17:00 ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 39-81,46-72; ул. Короленко 1-9,8; ул. Красногвардейская 70-74/1 Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11

Брестский район