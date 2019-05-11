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Всю неделю будут отключать электроэнергию в городе - узнайте, может быть, вам?

12.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционно по воскресеньям мы знакомим вас с планами энергетиков по отключению электричества. Трудятся ребята не покладая рук. Мы потерпим, главное, чтобы эта самая энергия потом поступала к нам бесперебойно. Хорошо бы цену немного скинуть, но это уже вопрос не по адресу....

Всю неделю будут отключать электроэнергию в городе - узнайте, может быть, вам?

Итак:

Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 12.05.2019 10:00 12.05.2019 16:00 ул. Смирнова 61,76-94; ул. Адамковская 27-39/1,61-83; ул. Дачная 27-35,24-56; ул. Солнечная 24-26/1. Работы в ТП -150
2 13.05.2019 09:00 13.05.2019 17:00 ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 39-81,46-72; ул. Короленко 1-9,8; ул. Красногвардейская 70-74/1. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11
3 13.05.2019 09:00 13.05.2019 16:00 ул. Белорусская 90/3-90/5,92-96; ул. Аэродромная 99-107/1. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-604
4 14.05.2019 09:00 14.05.2019 16:00 ул. Кооперативная 4-10; ул. Гоголя 16; ул. Крупской 21-27. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-48
5 14.05.2019 09:00 14.05.2019 17:00 ул. Линейная 44-68,45-69; ул. Добрая 21-37,20-32. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-11
6 15.05.2019 09:00 15.05.2019 16:45 ул. Карасева 4-55;ул. Гурова 18-49/1; ул. Шишкина 3-29; ул. Республиканская 44/1-76; ул. Партизанская 1-24; ул. Кижеватова 66-72; ул. Декабристов 3-17; ул. Базановой 21,23,24. Работы в ТП-9
7 15.05.2019 09:00 15.05.2019 17:00 ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 39-81,46-72; ул. Короленко 1-9,8; ул. Красногвардейская 70-74/1 Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11
8 16.05.2019 08:00 16.05.2019 16:00 ул Новая 46,48,48/1,50,52. Работы в ТП-767
9 16.05.2019 09:00 16.05.2019 17:00 ул. Линейная 44-68,45-69; ул. Добрая 21-37,20-32. Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-11
10 17.05.2019 09:00 17.05.2019 17:00 ул.Линейная 73-79,74-86; ул.Осипенко 39-81,46-72; ул. Короленко 1-9,8; ул. Красногвардейская 70-74/1 Работы на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-11

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 13.05.2019 09:30 13.05.2019 16:00 с.о. Поляна Ремонтные работы
2 13.05.2019 09:30 13.05.2019 16:00 д. Гута, ул. Зеленая Ремонтные работы
3 14.05.2019 09:30 14.05.2019 16:00 р-он д. Выстычи Ремонтные работы
4 14.05.2019 09:30 14.05.2019 16:00 д. Бульково, ул. Речная Ремонтные работы
5 14.05.2019 09:30 14.05.2019 16:00 База отдыха Ремонтные работы
6 15.05.2019 09:00 15.05.2019 16:00 а.г. Томашовка, ул. Гагарина, Базарная, Ясная поляна, Проезжая, Космонавтов, 1-ого Мая, Тихая, Советская, Пушкинская. Ремонтные работы
7 15.05.2019 09:30 15.05.2019 16:00 д. Пяски, ул. Зеленая, пер. Зеленый, Б.О. Динамо, МТС, С.О. Малютка, Гудок, Факел, Дубок, Лесное, Росинка, Удачное. Ремонтные работы
8 15.05.2019 09:30 15.05.2019 16:00 д. Б. Зводы, Многоквартирные дома Ремонтные работы
9 16.05.2019 09:30 16.05.2019 16:00 д. Лыщицы, ул. Тенистая, пер. Тихий, Лесной, Октябрьская. Ремонтные работы
10 16.05.2019 09:30 16.05.2019 16:00 д. Люта, ул. Спортивная. Ремонтные работы
11 16.05.2019 09:30 16.05.2019 16:00 а.г. Б. Мотыкалы, ул. Центральная Ремонтные работы
12 16.05.2019 09:30 16.05.2019 16:00 а.г.. Медно, ул. Республиканская Ремонтные работы
13 17.05.2019 09:30 17.05.2019 16:00 ст. Влодава, ул. Советская, Сосновая, Ясная поляна, пер. Лесной. Ремонтные работы

 

 
Теги: Брест
 
 
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