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Табакерка возвращается... И снова на велосипедно-пешеходную дорожку. Опять мимо?
12.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как-то давненько ничего не было слышно про печально знаменитые Табакерки. Ставят себе да и ставят. Иногда в таких вот "людных" местах, как это - ул. Пронягина. Ничего не поделать, городам, в том числе и Бресту, "свыше" довели план по установке этих ларьков, приходится искать им места.
На этот раз установили так, что перекрыли всю дорожку. Сложно сказать, кому больше помеха - велосипедистам или пешеходам.
Да и это правда: и тех, и других тут не наблюдается, но порядок есть порядок - тем более, что места хватает.
В сети собирают подписи против этих табакерок, но похоже, что это бесполезно - слишком уж прибыльный бизнес.
Впрочем, каждый из нас может внести свою значительную лепту в разорение владельцев этих ларьков - всего-то малость: надо не курить.
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