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Табакерка возвращается... И снова на велосипедно-пешеходную дорожку. Опять мимо?

12.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как-то давненько ничего не было слышно про печально знаменитые Табакерки. Ставят себе да и ставят. Иногда в таких вот "людных" местах, как это - ул. Пронягина. Ничего не поделать, городам, в том числе и Бресту, "свыше" довели план по установке этих ларьков, приходится искать им места.

Табакерка возвращается... И снова на велосипедно-пешеходную дорожку. Опять мимо?

На этот раз установили так, что перекрыли всю дорожку. Сложно сказать, кому больше помеха - велосипедистам или пешеходам.

Табакерка возвращается... И снова на велосипедно-пешеходную дорожку. Опять мимо?

Да и это правда: и тех, и других тут не наблюдается, но порядок есть порядок - тем более, что места хватает.

Табакерка возвращается... И снова на велосипедно-пешеходную дорожку. Опять мимо?

В сети собирают подписи против этих табакерок, но похоже, что это бесполезно - слишком уж прибыльный бизнес.

Табакерка возвращается... И снова на велосипедно-пешеходную дорожку. Опять мимо?

Впрочем, каждый из нас может внести свою значительную лепту в разорение владельцев этих ларьков - всего-то малость: надо не курить.

Табакерка возвращается... И снова на велосипедно-пешеходную дорожку. Опять мимо?

Табакерка возвращается... И снова на велосипедно-пешеходную дорожку. Опять мимо?

Табакерка возвращается... И снова на велосипедно-пешеходную дорожку. Опять мимо?

 
Теги: Брест
 
 
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   Как-то давненько ничего не было слышно про печально знаменитые Табакерки. Ставят себе да и ставят. Иногда в таких вот "людных" местах, как это - ул. Пронягина....
 
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