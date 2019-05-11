Табакерка возвращается... И снова на велосипедно-пешеходную дорожку. Опять мимо?

Источник материала: Виртуальный Брест

Как-то давненько ничего не было слышно про печально знаменитые Табакерки. Ставят себе да и ставят. Иногда в таких вот "людных" местах, как это - ул. Пронягина. Ничего не поделать, городам, в том числе и Бресту, "свыше" довели план по установке этих ларьков, приходится искать им места.





На этот раз установили так, что перекрыли всю дорожку. Сложно сказать, кому больше помеха - велосипедистам или пешеходам.





Да и это правда: и тех, и других тут не наблюдается, но порядок есть порядок - тем более, что места хватает.





В сети собирают подписи против этих табакерок, но похоже, что это бесполезно - слишком уж прибыльный бизнес.





Впрочем, каждый из нас может внести свою значительную лепту в разорение владельцев этих ларьков - всего-то малость: надо не курить.











