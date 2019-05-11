Морозы прошли, дачная жизнь продолжается

Источник материала: Виртуальный Брест

Ударившие на прошлой неделе ночные заморозки - две ночи подряд было минус два - заставили поволноваться владельцев фазенд. Не обошлось без потерь: почернели листья и серёжки на цветущем грецком орехе, пострадали нижние ветки абрикоса, совсем пропал только что купленный кустик гортензии, досталось и винограду.





А вот картошка после мороза быстро отошла, в субботу на окученных грядках вовсю зеленела молодая ботва.





Дачные коты ходят сытые, на купленную для них мороженую салаку смотрят равнодушно и постоянно куда-то уходят. Так что мы шутим: «Они уже побывали у соседей на шашлыках».





Омытые дождями цветочные клумбы прекрасны. Украшенный бело-розовыми цветками куст рододендрона уже осыпает лепестки, зато на другом начинают распускаться красные бутоны.