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Морозы прошли, дачная жизнь продолжается

12.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ударившие на прошлой неделе ночные заморозки - две ночи подряд было минус два - заставили поволноваться владельцев фазенд. Не обошлось без потерь: почернели листья и серёжки на цветущем грецком орехе, пострадали нижние ветки абрикоса, совсем пропал только что купленный кустик гортензии, досталось и винограду. 

Морозы прошли, дачная жизнь продолжается

А вот картошка после мороза быстро отошла, в субботу на окученных грядках вовсю зеленела молодая ботва.

Морозы прошли, дачная жизнь продолжается

Дачные коты ходят сытые, на купленную для них мороженую салаку смотрят равнодушно и постоянно куда-то уходят. Так что мы шутим: «Они уже побывали у соседей на шашлыках».

Морозы прошли, дачная жизнь продолжается

Омытые дождями цветочные клумбы прекрасны. Украшенный бело-розовыми цветками куст рододендрона уже осыпает лепестки, зато на другом начинают распускаться красные бутоны.

 
 
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   Ударившие на прошлой неделе ночные заморозки - две ночи подряд было минус два - заставили поволноваться владельцев фазенд. Не обошлось без потерь: почернели...
 
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