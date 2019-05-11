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Морозы прошли, дачная жизнь продолжается
12.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ударившие на прошлой неделе ночные заморозки - две ночи подряд было минус два - заставили поволноваться владельцев фазенд. Не обошлось без потерь: почернели листья и серёжки на цветущем грецком орехе, пострадали нижние ветки абрикоса, совсем
А вот картошка после мороза быстро отошла, в субботу на окученных грядках вовсю зеленела молодая ботва.
Дачные коты ходят сытые, на купленную для них мороженую салаку смотрят равнодушно и постоянно куда-то уходят. Так что мы шутим: «Они уже побывали у соседей на шашлыках».
Омытые дождями цветочные клумбы прекрасны. Украшенный бело-розовыми цветками куст рододендрона уже осыпает лепестки, зато на другом начинают распускаться красные бутоны.
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Ударившие на прошлой неделе ночные заморозки - две ночи подряд было минус два - заставили поволноваться владельцев фазенд. Не обошлось без потерь: почернели...
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