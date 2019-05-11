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На бывших "речицких" переездах изменили схему движения. Разбираемся, что и как

12.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вкратце - теперь поворот налево, на Речицу, не под кольцом, а перед ним. Сразу после первого переезда главная дорога уходит налево, туда и вам, если, конечно, конечная точка маршрута - Речица.

На бывших "речицких" переездах изменили схему движения. Разбираемся, что и как

Многие водители по невнимательности едут прямо и, конечно, разворачиваются, поняв свою ошибку. Ничего, скоро привыкнут. 

На бывших "речицких" переездах изменили схему движения. Разбираемся, что и как

Если с Бр.дивизий ехать на Речицу, то с ул. Матросова нужно повернуть налево (на Поплавского) и по новой дороге выезжаешь на Веселую-Дворникова. К слову, ул. Межевая оказалась отрезанной, может быть, это временно.

На бывших "речицких" переездах изменили схему движения. Разбираемся, что и как

В целом мало что поменялось - просто теперь будем ездить по земле немного другим маршрутом.

 
 
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   Вкратце - теперь поворот налево, на Речицу, не под кольцом, а перед ним. Сразу после первого переезда главная дорога уходит налево, туда и вам, если, конечно,...
 
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