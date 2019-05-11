Главная красавица Европы объявит баллы на «Евровидении-2019» от Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

С 14 по 18 мая в Израиле состоится международный песенный конкурс «Евровидение-2019». Неотъемлемая часть шоу – объявление баллов, которые поставили артистам жюри из разных стран.

В нынешнем году объявлять баллы от Беларуси будет «Мисс Беларусь – 2018» и «Мисс мира Европа – 2018» Мария Василевич. Примечательно, что в 2009 году глашатаем была еще одна «Мисс Беларусь» Екатерина Литвинова. В разные годы белорусскими глашатаями на «Евровидении» также были Ольга Барабанщикова, Дарья Домрачева, Алексей Гришин, Дмитрий Колдун, ТЕО, дважды баллы объявляла Алена Ланская. В прошлом году баллы объявляли исполнители из группы NaviBand.

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2019» представляет 16-летняя певица ЗЕНА. Она исполнит песню «Like it» («Нравится») и выступит в первом полуфинале 14 мая под восьмым номером. Второй полуфинал состоится 16 мая. Десятка лучших стран из каждого полуфинала попадет в финал, который пройдет 18 мая. Всего на сцену в Израиле выйдут представители 41 страны.

Прямые трансляции всех трех шоу проведут телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Начало каждого концерта – в 22.00 по белорусскому времени.