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Эстафета огня: «Пламя мира» II Европейских игр готовятся встретить в Бресте

12.05.2019 15:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Брест встречает «Пламя мира» II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот областной центр первым из белорусских городов принимает эстафету передачи огня.

Сначала факелоносцы посетят «Брестскую крепость», а вечером «Пламя мира» появится на центральной площади, где состоится большой концерт.

Эстафета огня: «Пламя мира» II Европейских игр готовятся встретить в Бресте

Напомним, огонь II Европейских игр зажгли 3 мая в Риме. Он уже прошел по территории Австрии, Венгрии, Чехии, Италии, Польши. До стадиона «Динамо» в Минске «Пламя мира» преодолеет почти 8 тысяч километров.

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Эстафета огня: «Пламя мира» II Европейских игр готовятся встретить в Бресте

Эстафета огня: «Пламя мира» II Европейских игр готовятся встретить в Бресте
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Брест встречает «Пламя мира» II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот областной центр первым из белорусских городов...
 
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