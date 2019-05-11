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Эстафета огня: «Пламя мира» II Европейских игр готовятся встретить в Бресте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Брест встречает «Пламя мира» II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот областной центр первым из белорусских городов принимает эстафету передачи огня.
Сначала факелоносцы посетят «Брестскую крепость», а вечером «Пламя мира» появится на центральной площади, где состоится большой концерт.
Напомним, огонь II Европейских игр зажгли 3 мая в Риме. Он уже прошел по территории Австрии, Венгрии, Чехии, Италии, Польши. До стадиона «Динамо» в Минске «Пламя мира» преодолеет почти 8 тысяч километров.
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Новости Беларуси. Брест встречает «Пламя мира» II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот областной центр первым из белорусских городов...
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