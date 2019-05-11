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«Целый мир возможностей». Лучших школьников столицы посвятили в пионеры на площади Государственного флага в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Акция «Гордимся Родиной своей» 12 мая состоялась на площади Государственного флага в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались около 500 участников.
Центральным событием стал торжественный прием в пионеры. Галстуки лучшим школьникам столицы повязали ветераны. Также почетные гости вручили членские билеты молодежи, которая пополнила ряды БРСМ. Они дали торжественное обещание быть добрыми и справедливыми, любить свою Родину, а в подарок получили полноразмерный флаг Беларуси.
Я считаю, что пионерская организация открывает очень много возможностей для детей. Вместо того, чтобы заниматься чем-то бесполезным (например, смотреть телевизор), дети участвуют в мероприятиях, открывают для себя целый мир возможностей.
Владимир Жевняк, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Отметим, площадь Государственного флага появилась в Минске шесть лет назад. С того момента здесь проходят самые значимые мероприятия.
Фото. Около 500 участников объединила акция «Гордимся Родиной своей» на площади Государственного флага в Минске
Фото. Около 500 участников объединила акция «Гордимся Родиной своей» на площади Государственного флага в Минске
Фото. Акция «Гордимся Родиной своей» 12 мая состоялась на площади Государственного флага в Минске
Фото. Акция «Гордимся Родиной своей» 12 мая состоялась на площади Государственного флага в Минске
Фото. Лучших школьников столицы посвятили в пионеры на площади Государственного флага в Минске
Фото. Лучших школьников столицы посвятили в пионеры на площади Государственного флага в Минске
Фото. Лучших школьников столицы посвятили в пионеры на площади Государственного флага в Минске
Фото. Акция «Гордимся Родиной своей» состоялась на площади Государственного флага в Минске
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«Целый мир возможностей». Лучших школьников столицы посвятили в пионеры на площади Государственного флага в Минске
Новости Беларуси. Акция «Гордимся Родиной своей» 12 мая состоялась на площади Государственного флага в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь...
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