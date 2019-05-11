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Как в Беларуси отпраздновали 9 Мая и на что обратил внимание Президент, посещая Студенческую деревню? Анонс программы «Неделя»

12.05.2019 14:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нынешняя неделя насыщена праздниками, которые объединяют многие поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День Победы – центральная тема итоговой информационно-аналитической программы «Неделя», которая выйдет в эфире телеканала СТВ сегодня, 12 мая, в 19.30.
 
 
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Новости Беларуси. Нынешняя неделя насыщена праздниками, которые объединяют многие поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День Победы...
 
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