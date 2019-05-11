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«Это символы суверенитета страны». Президент поздравил белорусов с Днём Государственного герба и Государственного флага
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник суверенной Беларуси. День Государственного герба и Государственного флага отмечают по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он установлен в 1995 году, после того как на референдуме были приняты символы, которые подчеркивают нашу самоидентичность и независимость.
Это отмечается в поздравлении Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Это символы суверенитета страны». Президент поздравил белорусов с Днём Государственного герба и Государственного флага
Новости Беларуси. Праздник суверенной Беларуси. День Государственного герба и Государственного флага отмечают по всей стране, сообщили в программе Новости «24...
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