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Вдова Сергея Доренко рассказала о проблемах мужа с сердцем
Источник материала: СТВ
Новости России. 9 мая в Москве на 60 году жизни
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Врачи сказали, что в операции нет необходимости, но нужно периодически обследоваться. Через год Доренко снова сделал УЗИ сердца. Также мужчина регулярно принимал снижающие давление препараты.
«Все медицинские документы уже переданы в полицию», – сказала Юлия.
По словам супруги Доренко, у него были непростые отношения с дочерьми от первого брака. С Екатериной мужчина не общался на протяжении нескольких лет, а с Ксенией только созванивался иногда. Вдова Доренко считает, что знать о состоянии здоровья отца Екатерина и Ксения не могли. Также обе дочки не пришли на похороны своего дедушки по линии Сергея Леонидовича.
«Они меня не уважают. Относятся ко мне как к собственности. Мне такая любовь не нужна», – процитировала мужа Юлия.
Что касается кремации, то супруга Доренко поясняет, что такова была воля её мужа, отец которого тоже был кремирован.
«Он хотел, чтобы его собственный прах был разделён: часть нужно было захоронить в земле, чтобы было место, куда приходить детям; часть – развеяна на горе Митридат, в Керчи, где Сергей родился и проводил летние каникулы со своей бабушкой Леной», – рассказала Юлия.
Вдова Доренко добавила, что мужчина даже выбрал себе музыкальное сопровождение для прощания: Simon and Garfunkel «Bridge Over Troubled Water».
По словам Юлии, она считает своим долгом исполнить последнюю волю любимого человека.
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