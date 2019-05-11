Россия одержала вторую победу на чемпионате мира по хоккею, сборная США разгромила Францию

Источник материала: Tut.by

Хоккеисты сборной России одержали вторую победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

12 мая в Братиславе россияне разгромили команду Австрии, забросив сопернику 5 безответных шайб.

Россия — Австрия — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Две шайбы в составе россиян забросили Евгений Дадонов, по одному голу на счету Никиты Кучерова, Ивана Телегина и Ильи Ковальчука.

Первый период россияне завершили с минимальным перевесом в счете, при этом нередко позволяли сопернику создавать опасные моменты. Второй и третий периоды сборная России провела собраннее и результативнее, обеспечив «сухарь» голкиперу «Рейнджерс» Александру Георгиеву.

Напомним, что в стартовом поединке россияне уверенно обыграли норвежцев (5:2), а австрийцы уступили Латвии (2:5).

В параллельном матче в Кошице сборная США разгромила Францию.

США — Франция — 7:1 (3:0, 2:0, 2:1).

У американской команды шайбы забрасывали Алекс Дебринкэт (дважды), Фрэнк Ватрано, Колин Уайт (дважды), Патрик Кейн и Крис Крайдер.

У французов отличился Антони Реш.

Для американцев после стартового поражения от словаков (1:4) это первая победа на турнире. Французы накануне стартовали на первенстве планеты с буллитного проигрыша датчанам (4:5).

Сегодня на ЧМ-2019 пройдут еще четыре встречи. В Кошице сразятся Дания — Германия (17.15), Великобритания — Канада (21.15), в Братиславе сыграют Италия — Швеция (17.15) и Латвия — Швейцария (21.15).

Группа «А» базируется в Кошице на «Стил Арене» вместимостью 8340 зрителей. Сюда вошли Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания.

Группу «В» примет Зимний стадион Ондрея Непелы в Братиславе с трибунами на 10 055 зрителей. Здесь сыграют Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия.

На предварительной стадии 16 команд разделены на две группы, в которых пройдут круговые турниры. По их итогам по четыре лучшие команды каждой группы по системе плей-офф сразятся за медали, а сборные, занявшие последние места в группах, утратят прописку в элитном дивизионе.

Чемпионат мира в Словакии продлится до 26 мая. В этот день в Братиславе будут разыграны бронзовые и золотые медали. Четвертьфинальная стадия намечена на 23 мая, полуфинальная — на 25 мая.