В Беларуси хотят создать портал открытых данных

Источник материала: Ежедневник



simsoft.com.tr

Оператором портала станет Национальный центр электронных услуг, а владельцем будет Министерство связи и информатизации.

Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

В соответствии с документом, портал открытых данных будет работать на базе единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы. Доступ к наборам открытых данных будет предоставляться безвозмездно.

Портал создается http://forumpravo.by/files/Proekt_postanovlenie_SM_portal_reltingovoj_ocenki_11.05.2019.pdf права физических и юридических лиц на получение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов и организаций, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды и другой информации, затрагивающей их права и интересы».