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В Беларуси хотят создать портал открытых данных
12.05.2019 15:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
simsoft.com.tr
Оператором портала станет Национальный центр электронных услуг, а владельцем будет Министерство связи и информатизации.
Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.
В соответствии с документом, портал открытых данных будет работать на базе единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы. Доступ к наборам открытых данных будет предоставляться безвозмездно.
Портал создается
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Оператором портала станет Национальный центр электронных услуг, а владельцем будет Министерство связи и информатизации.
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