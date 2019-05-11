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В Беларуси хотят создать портал открытых данных

12.05.2019 15:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси хотят создать портал открытых данных

simsoft.com.tr

Оператором портала станет Национальный центр электронных услуг, а владельцем будет Министерство связи и информатизации.

Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

В соответствии с документом, портал открытых данных будет работать на базе единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы. Доступ к наборам открытых данных будет предоставляться безвозмездно.

Портал создается http://forumpravo.by/files/Proekt_postanovlenie_SM_portal_reltingovoj_ocenki_11.05.2019.pdf права физических и юридических лиц на получение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов и организаций, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды и другой информации, затрагивающей их права и интересы».

 
 
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Оператором портала станет Национальный центр электронных услуг, а владельцем будет Министерство связи и информатизации.
 
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