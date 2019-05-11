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Объединяющие символы. День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь празднуют в Гродно
12.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Во всех районах области прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.
Главной площадкой праздника в Гродно стал мемориальный комплекс воинам-пограничникам.
В торжествах приняли участие начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий, председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров, заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша, глава администрации Октябрьского района Олег Белинский, его заместитель Жанна Грицкевич, заместитель главы администрации Ленинского района Александр Ковш, представители силовых структур и общественных организаций.
– Волей народа герб и флаг стали духовными святынями, которые отражают вековые традиции, нравственные ценности, лучшие качества и черты белорусского народа, – обратился к участникам митинга Борис Федоров. – Знаменательно, что мы всегда отмечаем этот праздник сразу после Дня Великой Победы. Ведь наши символы неразрывно связаны с героической историей страны. С уважения к официальным символам начинается любовь к своей малой родине, причастность к ее судьбе. Без знания истории, уважения к прошлому, преемственности исторических и культурных традиций нельзя строить будущее. Это необходимые условия всех дальнейших успехов.
И вот он – торжественный момент праздника. Взлетает ввысь по флагштоку Государственный флаг Республики Беларусь. Право поднять его объединило представителей нескольких поколений: почетного пограничника республики, ветерана Великой Отечественной войны Григория Обелевского, воина-пограничника Александра Свиридова, ученицу школы N3 имени Усова Арину Костевич и ученика гимназии N10 Ивана Крапивницкого.
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Объединяющие символы. День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь празднуют в Гродно
Во всех районах области прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. Главной...
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