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В Гродно состоялась молодежная интеллектуальная игра Science Quiz

12.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно состоялась молодежная интеллектуальная игра Science Quiz

Она была посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Мероприятие получилось масштабным. В нем приняло участие 150 человек, представляющих 25 команд изо всех регионов Гродненщины. На протяжении более чем четырех часов молодые люди состязались в сообразительности, логике и эрудиции. И не только! Красной нитью через все 7 туров интеллектуальной игры проходила тема Великой Отечественной войны и освобождения Беларуси от немецко-фашистских оккупантов.

В Гродно состоялась молодежная интеллектуальная игра Science Quiz

Первый секретарь Гродненского областного комитета общественного объединения БРСМ Павел Михалюк отметил, что 24 команды были составлены из молодежи, занимающей активную жизненную позицию, а одна – из умудренных опытом, но юных сердцем и душою представителей областного Совета ветеранов.

В Гродно состоялась молодежная интеллектуальная игра Science Quiz

Пресс-секретарь областного комитета БРСМ Екатерина Ковалевич не скрывала положительных эмоций:

– Тон всему мероприятию задало награждение победителей и призеров интернет-конкурса фотографий под названием «75 мирных лет». А затем все без исключения команды проявили недюжинную эрудицию, доскональное знание военной тематики и были достойны победы в игре. Однако она, как известно, на всех не делится… И все же в итоге никто не остался разочарованным, участники квеста в честь освобождения родной страны расходились с чувством исполненного долга и в приподнятом настроении.

В Гродно состоялась молодежная интеллектуальная игра Science Quiz

В Гродно состоялась молодежная интеллектуальная игра Science Quiz

В Гродно состоялась молодежная интеллектуальная игра Science Quiz

Для полноты картины остается лишь добавить, что в упорнейшей борьбе (опередив серебряного призера всего-то на неполных 3 балла!) сильнейшей стала команда «От советского Информбюро», представляющая Лидский район. Вслед за ней расположилась команда «Умнички» из Скиделя. А замкнула тройку призеров сборная Новогрудского района «323 метра над уровнем моря». 

В Гродно состоялась молодежная интеллектуальная игра Science Quiz

В Гродно состоялась молодежная интеллектуальная игра Science Quiz

В Гродно состоялась молодежная интеллектуальная игра Science Quiz

СБ
 
 
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Она была посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие получилось масштабным. В нем приняло участие 150 человек,...
 
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