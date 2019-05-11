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Сезон фонтанов-2019 в Бресте открыт

12.05.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Настоящее летнее тепло в городе - это повод включить фонтаны. Они заработали на пл. Ленина и на Набережной.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66103.php

Сезон фонтанов-2019 в Бресте открыт

Правда, прежнего ажиотажа у детей тут пока не наблюдается, либо родители не рискуют отправлять своих чад под ещё прохладную водичку, либо последние предпочитают детскую игровую площадку, которая открылась совсем недавно по соседству.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66103.php

Сезон фонтанов-2019 в Бресте открыт


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66103.php

Сезон фонтанов-2019 в Бресте открыт


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66103.php

Сезон фонтанов-2019 в Бресте открыт

фото с пл. Ленина - Фото: Валентина КОЗЛОВИЧ (sb.by)


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66103.php

Сезон фонтанов-2019 в Бресте открыт

 
 
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  Настоящее летнее тепло в городе - это повод включить фонтаны. Они заработали на пл. Ленина и на Набережной. Правда, прежнего ажиотажа у детей тут пока не...
 
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