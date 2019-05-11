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Сезон фонтанов-2019 в Бресте открыт
12.05.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Настоящее летнее тепло в городе - это повод включить фонтаны. Они заработали на пл. Ленина и на Набережной.
Правда, прежнего ажиотажа у детей тут пока не наблюдается, либо родители не рискуют отправлять своих чад под ещё прохладную водичку, либо последние предпочитают детскую игровую площадку, которая
фото с пл. Ленина - Фото: Валентина КОЗЛОВИЧ (sb.by)
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