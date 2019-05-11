Проезд круговых перекрестков и неправильные спящие полицейские. Эксперт — о том, что изменить в ПДД

Источник материала: Виртуальный Брест

У белорусов осталось еще несколько дней, чтобы высказать свое мнение об изменениях в Правила дорожного движения . Напомним, документ вынесли на общественное обсуждение. Вместе с независимым автоэкспертом Александром Коноплицким AUTO.TUT.BY уже разобрал самые спорные моменты новой редакции ПДД .



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А сейчас мы посмотрели на позитивные изменения, а также подумали о том, чего же не хватает нашим ПДД .

Полезные изменения

Есть несколько изменений, которые должны сделать дорожное движение безопаснее. Так, в правилах изменили п. 154 и наконец запретили управлять мопедом на дороге лицам, которые не имели прав.

154. Запрещается без сопровождения совершеннолетнего лица управлять на дороге лицам моложе: 154.1. четырнадцати лет — велосипедом (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек); 154.2. шестнадцати лет — мопедом (кроме пешеходных и жилых зон). 154. Лицам моложе четырнадцати лет запрещается управлять велосипедом на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек)

Кроме того, убрали п. 77 , который официально разрешал транспортным средствам двигаться по одной полосе навстречу друг другу.

77. На дороге с двусторонним движением, имеющей три полосы движения, обозначенные горизонтальной дорожной разметкой (за исключением горизонтальной дорожной разметки 1.9 ), из которых средняя полоса движения используется для движения в обоих направлениях, перестраиваться на эту полосу разрешается только для обгона, объезда препятствия, поворота налево или разворота, при этом поворот налево или разворот должен осуществляться с этой полосы. Перестраиваться на встречную крайнюю левую полосу движения запрещается.

— Изменили требование п. 5 разметки 1.7 , по которому ранее все водители на перекрестках без кругового движения были нарушителями. Это перекрестки с прерывистыми линиями разметки. Об этом ляпе было известно с 2006 года, то есть с того времени, когда это ввели. Исправляли 13 лет, но и сейчас не обошлось «без приключений». Зачем писать про иные перекрестки, если есть пункт 60, который и так запрещает перестроение на любом перекрестке, кроме кругового.

5. Линии разметки 1.5 — 1.8 разрешается пересекать с любой стороны, кроме перекрестков, на которых не организовано круговое движение. (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 N 526) 5. Линии разметки 1.5 , 1.6 , 1.8 разрешается пересекать с любой стороны. Линию разметки 1.7 разрешается пересекать с любой стороны на перекрестках с круговым движением, на иных перекрестках — запрещается пересекать для перестроения из одной полосы движения в другую.

Проезд круговых перекрестков

Тем не менее, по мнению Александра Коноплицкого, многие моменты при разработке новой редакции ПДД были упущены.

— В первую очередь необходимо обратить внимание на перекрестки с круговым движением — п. 40 . Представьте себе простую ситуацию… Водители подъехали к перекрестку крестообразной формы и остановились на красный сигнал светофора. Какие-либо знаки перед перекрестком отсутствуют. Далее красный сигнал светофора продолжает гореть, но включается дополнительная секция светофора «направо». Кто из водителей может двигаться далее? Вы скажете, что только водитель, находящийся в крайней правой полосе, может повернуть направо, и будете абсолютно правы.



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Согласно п. 40 при включении дополнительной секции светофора движение разрешено только в направлении, указываемом стрелкой.

— Теперь та же ситуация, только светофор установлен перед перекрестком с круговым движением. Те же водители остановились в тех же полосах на красный сигнал светофора, однако при включении дополнительной секции светофора направо едут не только автомобили, находящиеся в первой полосе, но и автомобили во второй и третьей полосах. Что в итоге? На регулируемом круговом перекрестке при основном красном сигнале светофора и включенной дополнительной секции «направо» все едут куда хотят… Почему? Неужели есть такое правило, что куча земли, насыпанная посередине перекрестка, разрешает ехать прямо, налево и даже на разворот, если включен основной красный сигнал и дополнительная секция «направо»? — удивляется эксперт.

Непонятно, по какой причине и кем, но правило движения на дополнительную секцию на перекрестках с круговым движением было негласно отменено. Может, поэтому у нас столько ДТП на круговых развязках, и многие из водителей боятся круговых перекрестков и стараются их объезжать.

Обгон на перекрестках

В первой части пункта 111 однозначно говорится о том, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо.

«111. При повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо, и попутному трамваю…»

— Я никоим образом не хочу оспаривать данное положение, но давайте рассмотрим пункт 111 в сочетании с пунктом 96.2 ПДД , который говорит, что обгон запрещается на обозначенных и (или) регулируемых перекрестках. Рассмотрим простейшую дорожную ситуацию, которая постоянно возникает на трассах. Загородная дорога, на которой имеется по одной полосе движения в каждом направлении. Два автомобиля, один за другим, подъезжают к небольшому перекрестку, перед которым в их направлении движения никаких знаков нет. Светофор на перекрестке также отсутствует. Первый автомобиль начинает поворачивать налево, а задний в это время совершает обгон первого автомобиля. Происходит столкновение. Кто виновен? — спрашивает Александр Коноплицкий.

В данной ситуации каждый из водителей при совершении левого поворота и обгона соответственно и соблюдении при этом требований соответствующих статей ПДД имел преимущество при выполнении маневра. Так, водитель первого автомобиля при совершении маневра левого поворота в соответствии с требованиями п. 111 ПДД обязан был уступить дорогу только транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Требование уступить дорогу транспортным средствам, движущимся сзади в попутном направлении, положениями п. 111 ПДД не предусмотрено.



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Фото: Sponchia / pixabay.com

Водитель второго автомобиля, двигаясь позади первого в попутном с ним направлении, в соответствии с положениями п. 96.2 ПДД имел право совершить обгон на необозначенном перекрестке. Какого-либо требования уступать дорогу автомобилям, движущимся впереди, при выполнении обгона соответствующими положениями ПДД не предусмотрено. Таким образом, до совершения ДТП никто из водителей правила не нарушал. Вот и получается — столкновение произошло, а виновных нет.

— Ранее обгон был запрещен на всех перекрестках. Сейчас же на необозначенных и нерегулируемых он разрешен. Для чего? Для увеличения количества ДТП? Есть примеры, когда виновным «назначают» любого — и того, кто обгонял, и того, кого обгоняли. Все зависит от того, как решит инспектор. Необходимо возвращаться к прежнему определению и запрещать обгон на всех перекрестках, — уверен эксперт.

Где действуют ПДД

Уже много лет ПДД действуют только на дорогах Республики Беларусь. В п. 2.78 определено, что входит в состав дороги, и перечислены все элементы, из которых состоит дорога. Хорошо видно, что в состав дороги не входит прилегающая территория, дорожка для всадников, а также обособленная велосипедная дорожка.

Для того, чтобы узнать, что является прилегающей территорией, обратимся к п. 2.53:

«2.53. Прилегающая территория — территория, непосредственно прилегающая к проезжей части дороги, не предназначенная для сквозного проезда, на которой расположены дворы, площадки, специально отведенные для стоянки транспортных средств, автозаправочные станции, строительные площадки и иные объекты».

Таким образом, все строительные площадки, дворы, автозаправочные станции (АЗС) и паркинги для автомобилей являются прилегающей территорией и не входят в состав дороги. Соответственно действия ПДД на таких территориях на участников дорожного движения не распространяются.

Повторы в ПДД

«п.88. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а буксирующим механические транспортные средства — не более 50 км/ч, в жилых и пешеходных зонах, на прилегающих территориях — не более 20 км/ч, в зонах с ограничением максимальной скорости движения — не более значения, указанного на соответствующем дорожном знаке.

— Данный пункт говорит о том, что в жилых и пешеходных зонах, а также на прилегающих территориях скорость движения управляемого вами транспортного средства должна составлять не более 20 км/ч. А если вы поедете с большей скоростью, то нарушите? Безусловно! Но только почему-то сразу два пункта ПДД — это 88 и 137.1! — говорит Александр Коноплицкий.

«137. В жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории водителям механических транспортных средств запрещается: 137.1. движение со скоростью более 20 км/ч».

Получается, что один раз превысив скорость, вы нарушаете сразу два пункта ПДД и можете получить два штрафа на совершенно законном основании! Подобных «повторов» быть не должно. К улучшению безопасности они не приводят, а только ухудшают и без того запутанные ПДД.

Остановка транспортной инспекцией

— В п. 9.1 указано, что сотрудники Транспортной инспекции имеют право останавливать транспортные средства путем включения маячка синего цвета с использованием табло и (или) громкоговорящего устройства. Что должен делать водитель, увидев движущийся автомобиль с включенными маячками синего цвета? О действиях водителя в такой ситуации прямо говорит п. 26 ПДД. Указанный пункт не требует обязательной остановки управляемого вами транспортного средства при приближении автомобиля с включенным маячком синего цвета. Таким образом, выполняя требования пункта 26 ПДД , водитель имеет право не останавливаться при приближении автомобиля Транспортной инспекции с включенным маячком синего цвета, — разъясняет эксперт.

Убрать «рекомендуемые» пункты ПДД

— Какой смысл в пунктах правил, если их выполнение является не обязательным, а рекомендуемым? Это означает, что этого можно и не делать.

«52. Аварийную световую сигнализацию рекомендуется включать в случае движения транспортного средства задним ходом».

В пункте 29 есть слово «может»:

«29. Для привлечения внимания участников дорожного движения водителями транспортных средств оперативного назначения может подаваться специальный звуковой сигнал».

— На основании данного пункта водитель может включить, а может и не включить специальный сигнал. Независимо от того, включен сигнал или нет, у водителей других транспортных средств не появляются какие-либо дополнительные обязанности при его включении. Данный пункт нарушить нельзя. Подобные пункты правил только увеличивают объем ПДД и никак не влияют на безопасность дорожного движения. Слов «может» и «рекомендуется» в ПДД быть не должно, поскольку они расслабляют участников дорожного движения и порождают мнение, что выполнение ПДД не является обязательным, — убежден эксперт.



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Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Существуют пункты, в которых есть фразы типа «…обязан с учетом дорожно-транспортной обстановки…(95)». Слово «обязан» подразумевает безоговорочное выполнение этого пункта, а «с учетом дорожно-транспортной обстановки» подразумевает, что выполнять это совершенно не обязательно, а только если имеется такая возможность. Так все же как — обязательно или по возможности?

Не обошлось и без смешного. Например п. 200 ПДД.

«Гужевое транспортное средство должно быть оборудовано спереди световозвращателями белого цвета, сзади — красного, иметь предусмотренные конструкцией исправное стояночное тормозное устройство и противооткатные упоры».

— По поводу противооткатных упоров и ручного тормоза на телеге хочется спросить — кто-нибудь когда-нибудь видел такую телегу? Вы не встречали? А ведь так должно быть согласно ПДД! Как должно выглядеть на телеге стояночное тормозное устройство — «ручник» — вообще не знает никто. Это очередной пункт ПДД, который существует только на бумаге и раздувает и без того объемные правила дорожного движения, — говрит Александр.

А в пункте 153 умудрились даже забыть про падежи, которые пока никто не отменял…

153. Велосипедисту и водителю мопеда запрещается: 153.1. использовать технически неисправные велосипеды и мопеды, а также оборудованные с нарушением требований технических нормативных правовых актовустановленным требованиям;

— Мне кажется, что правильно будет «установленнЫХ требованИЙ», тем более, что в этом падеже и было до изменения.

Спящий полицеский — препятствие для движения

В соответствии с п. 2.52 ПДД препятствием для дорожного движения является любой объект, находящийся на пути движения и перед которым водитель вынужден снижать скорость, объехать или остановиться. А что должен делать водитель при обнаружении препятствия?

«34. В случае обнаружения или создания на дороге препятствия, создающего опасность для движения, участники дорожного движения обязаны: 34.1. принять меры по его устранению; 34.2. при невозможности устранения препятствия обозначить его в соответствии с настоящими Правилами или иным способом, обеспечивающим безопасность дорожного движения, после чего сообщить о препятствии в милицию либо дорожно-эксплуатационную или коммунальную службу».

— А в соответствии с определением пункта 2.78 ПДД искусственная неровность не является элементом дороги, то есть это — препятствие для дорожного движения. Таким образом, согласно ПДД, подъехав к искусственной неровности, водитель должен принять меры по устранению этой неровности, то есть убрать ее. Если это невозможно, то должен сообщить о ней в милицию либо дорожно-эксплуатационную или коммунальную службу. Интересно, что вам ответят в милиции на звонок примерно следующего содержания: «Алло. Я тут ломом долбал искусственную неровность, но не смог убрать. Вот вам сообщаю, приезжайте…» — рассуждает эксперт.

Так можно ли разворачиваться на остановке?

В правилах есть пункт 72.3, который никогда не вызывал никаких кривотолков.

72. Разворот запрещается: 72.3. на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств;

Все четко и понятно — на остановках разворот запрещен. Такие вопросы есть при сдаче теоретического экзамена, и до недавнего времени курсанты отвечали на него правильно. Теперь по неустановленным причинам экзаменаторы по вождению считают ошибкой, если курсант не произвел разворот в указанном месте. Есть примеры, когда именно из-за этого люди не сдают экзамен по вождению.

Мотивация такая — это «НА» остановку разворот запрещен, а «ОТ» остановки можно. Что за глупость? Где такое написано? В теоретических вопросах для обучения, кстати согласованных в ГАИ, ничего не менялось.



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— Может, экзаменаторы по вождению поругались с экзаменаторами по теории или есть какие другие причины? Если не можете согласовать между собой, то вместо «на» напишите «напротив» и не делайте курсантов, которые ничего не нарушили, заложниками чужого мнения.

72. Разворот запрещается: 72.3. на напротив остановочных пунктах пунктов маршрутных транспортных средств;

В таком виде этот пункт правил читался бы однозначно.