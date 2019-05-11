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Для ИП и малых организаций, которые претендуют на господдержку, установили потолок по выручке

12.05.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Для индивидуальных предпринимателей и малых организаций Совмин установил обновленные предельные значения выручки от реализации товаров за 2018 год. Этот норматив актуален для тех ИП и организаций, которые намерены воспользоваться господдержкой. Так, если выручка была больше установленного потолка, то рассчитывать на господдержку не приходится.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66100.php

Для ИП и малых организаций, которые претендуют на господдержку, установили потолок по выручке

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Предельные значения:

  • для индивидуальных предпринимателей — 373 тысячи рублей;
  • для микроорганизаций — 2 миллиона 735 тысяч рублей;
  • для малых организаций — 10 миллионов 318 тысяч рублей.

Если у ИП или организации за 2018 год выручка была больше установленных пределов, то на господдержку они претендовать не смогут.

Предельные значения выручки от реализации товаров за прошедший год для субъектов малого предпринимательства в Беларуси пересматривают ежегодно.

При этом в постановлении Совмина также прописано, что для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района, которые хотят обратиться за господдержкой, предельная выручка за продажу товаров и оказание услуг за 2018 год должна быть не выше 20 тысяч рублей.

 
 
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