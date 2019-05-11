|
Для ИП и малых организаций, которые претендуют на господдержку, установили потолок по выручке
12.05.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Для индивидуальных предпринимателей и малых организаций Совмин
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY
Предельные значения:
Если у ИП или организации за 2018 год выручка была больше установленных пределов, то на господдержку они претендовать не смогут.
Предельные значения выручки от реализации товаров за прошедший год для субъектов малого предпринимательства в Беларуси пересматривают ежегодно.
При этом в постановлении Совмина также прописано, что для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района, которые хотят обратиться за господдержкой, предельная выручка за продажу товаров и оказание услуг за 2018 год должна быть не выше 20 тысяч рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для индивидуальных предпринимателей и малых организаций Совмин установил обновленные предельные значения выручки от реализации товаров за 2018 год. Этот...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)