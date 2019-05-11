День Государственного герба и флага Республики Беларусь празднуют в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционно во второе воскресенье мая наша страна празднует День Государственного герба и Государственного флага. В Бресте торжественная церемония поднятия флага и праздничный концерт состоялись 12 мая на площади Ленина.



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Обращаясь к собравшимся на торжественную церемонию горожанам, председатель Брестского областного совета Юрий Наркевич отметил важность государственных символов, которые отображают историю Родины, подчеркивают национальный дух и чувство гордости белорусского народа, являются важными элементами патриотического единства граждан.



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Над площадью торжественно был поднят Государственный флаг Республики Беларусь, после чего состоялся концерт с участием детских коллективов Бреста.