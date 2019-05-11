Белорусы завоевали 4 награды на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Пловдиве

Источник материала: Tut.by

Белорусские спортсмены завоевали 4 награды на первом в сезоне этапе Кубка мира по академической гребле, который прошел 10−12 мая в болгарском Пловдиве, сообщает официальный сайт Белорусской федерации гребли.

Белорусы приняли участие в 6 из 20 видов программы, завоевав 1 золото, 2 серебра и 1 бронзу.

Как уже сообщалось, Елена Фурман завоевала золото в классе «женская одиночка — легкий вес», показав результат 7 минут 36,48 секунды.



Елена Фурман. Фото: ФИСА

Серебряными медалистами в классе женских двоек парных стали Кристина Староселец и Татьяна Климович, пройдя дистанцию за 7.17,97.



Кристина Староселец и Татьяна Климович. Фото: БФГ

Еще одна серебряная медаль — в активе Филиппа Паукова, выступавшего в классе мужских одиночек (7.33,04).



Кирилл Пауков. Фото: БФГ

Бронзовую медаль выиграл экипаж мужской двойки парной — Денис Мигаль и Станислав Щербаченя, финишировавшие с результатом 6.35,95.



Денис Мигаль и Станислав Щербаченя. Фото: БФГ

Мужская двойка распашная без рулевого в составе Дмитрия Фурмана и Сергея Володько заняла 5-е место (6.49,30).

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, которой 2 июня исполнится 47 лет, финишировала на 6-м месте в финальном заезде женских одиночек (8.36,45).

Следующий международный старт для белорусской национальной команды по академической гребле — чемпионат Европы, который пройдет 31 мая — 2 июня в Люцерне (Швейцария).