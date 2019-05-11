Может ли продавец урезать гарантию и можно ли вернуть деньги за купленный в соцсетях товар? Ответы юриста

Источник материала: Tut.by

Часто покупатели попадают в спорные ситуации просто потому, что не знают своих прав. Юрист Иван Райкевич рассказал, как покупателям действовать в сложных ситуациях, чтобы отстоять свои права, а когда овчинка выделки не стоит.



Александра Квиткевич, TUT.BY

За три недели в кроссовках стерлась подошва. Можно ли вернуть деньги?

Вопрос: Купила дочери на рынке кроссовки. Не успела она их и трех недель относить, как начала стираться подошва. Можно ли вернуть в этом случае некачественный товар продавцу?

— В данной ситуации вернуть товар вряд ли получится вернуть как некачественный, потому что повреждение подошвы вызвано механическим воздействием. Можно провести экспертизу, но не факт, что и она покажет, что обувь некачественная. А мероприятие это довольно затратное по сравнению со стоимостью обуви. Но при этом, никто не мешает потребителю обратиться с требованием о возврате товара ненадлежащего качества к продавцу, и записать его в книгу замечаний и предложений. Обычно продавцы идут на встречу, чтобы сохранить лояльность покупателя, — отмечает эксперт.

Мастер отремонтировал раму, гарантия закончилась, но она снова потекла

Вопрос: Два года назад я поставила оконную раму на балконе. За неделю до конца гарантийного срока она потекла. Позвонила на фирму, где ее заказывала, приехал мастер, замазал течь герметиком, сказал, что гарантий на то, что не потечет снова, не дает. Как только снова пошел дождь, рама опять потекла. Что теперь делать?

— В этом случае мастер поступил неправомерно. Есть гарантийный срок на изделие, и в пределах гарантийного срока продавец обязан устранить дефекты, возникшие в товаре. Кроме того, если после устранения недостатка он появился вновь, можно потребовать замены некачественного товара в соответствии со статьей 20 закона «О защите прав потребителей».

В магазине оформили гарантию на год, но производитель дал два года

Вопрос: Купил сварочный аппарат в известном интернет магазине. Мне оформили гарантию на 12 месяцев — такой срок указан в гарантийном талоне от импортера. Но на сайте у импортера указано, что гарантийный срок на этот аппарат 2 года, как и в руководстве по эксплуатации прибора. Могу ли я потребовать установить срок гарантии 2 года как указал производитель?

— Согласно пункту 5 статьи 13 закона «О защите прав потребителей» продавец не вправе устанавливать или объявлять гарантийный срок на товар меньше гарантийного срока, установленного изготовителем (поставщиком). Поэтому в данной ситуации продавец поступил неправомерно. Покупатель имеет право требовать установить гарантийный срок не менее заявленного производителем. Требования можно изложить в книге замечаний и предложений, либо отправить его в виде заявления заказным письмом с обратным уведомлением.

Сломался телефон, починили, но через 2 недели он снова сломался

Вопрос: Купили мобильный телефон в рассрочку. Он поработал пару месяцев и начал глючить. Сдали в ремонт, за починку заплатили аж 180 рублей. Прошло 2 недели, телефон снова плохо работает сам выключается, выдает сообщения о сбое внутренних деталей. Что делать в такой ситуации — снова сдать в ремонт? Можно ли потребовать у продавца заменить его на другой?

— В данном случае недостаток товара проявляется неоднократно, поэтому можно говорить о том, что он существенный. В соответствии с пунктами 1−3 и пунктом 7 сатьи 20 закона «О защите прав потребителей», покупатель вправе потребовать обмена товара, либо возврата за него денежных средств.

Купили неисправные часы через соцсети. Можно ли вернуть деньги?

Вопрос: Купили смарт-часы через страницу продавца в соцсетях. Попользовались ими только 3 раза, потом они перестали заряжаться. Продавец говорит, что гарантия на них только 14 дней, от силы 1 месяц. Но когда он нам продавал часы, об этом не говорилось. Кроме того, чека за покупку нам тоже не дали. Как вернуть деньги в этом случае?

— Даже если покупатель куда-то обратится, к примеру, в налоговую, продавец скажет, что продал часы как физлицо и предпринимательской деятельностью не занимается. Вернуть деньги в данном случае практически нереально. Покупатель сам себя лишил такой возможности в случае чего, купив товар в подобном месте. Обратите внимание, что продажа нового товара, то есть осуществление торговли через странички в соцсетях, незаконно.

Магазин заставляет оплатить некачественную духовку и забрать товар

Вопрос: Заказали в интернет-магазине электрический духовой шкаф на условиях самовывоза. Когда приехали за ним и осмотрели товар, оказалось, что уплотнитель — резинка, по верхнему контуру явно замята и неплотно прилегает к стеклу дверцы. Тут же на месте сделали тест-драйв: смочили резинку, закрыли дверцу — на ней остался прерывистый отпечаток. Но продавца все это не убедило, он потребовал оплатить и забрать товар, мол, греет — значит работает. Он ссылался на то, что дефект резинки — это не гарантийный случай и ее мы должны заменить сами. Прав ли продавец в этом случае?

— Требование продавца неправомерно. Товар некачественный, покупатель вправе не оплачивать его и не забирать.