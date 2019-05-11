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Белорусам знать не нужно: Верховный суд ограничит информацию о процессе над помощником Лукашенко

12.05.2019 15:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд считает, что белорусам не стоит много знать о суде над помощником Лукашенко, который «вел себя как бандит».

Верховный суд ограничит информацию о процессе над Сергеем Ровнейко, бывшим помощником Александра Лукашенко по Гродненской области.

Об этом говорится в ответе, полученном порталом Tut.by.


Сергей Ровнейко.

«Информация о судебном разбирательстве по уголовному делу в отношении Ровнейко С.В. является информацией, распространение или предоставление которой ограничено в силу статьи 17 Закона «Об информации, информатизации и защите информации», — ответил заместитель председателя Верховного суда Руслан Анискевич.

В этой статье речь идет об ограничении информации о частной жизни физического лица, государственные секреты, коммерческие тайны и ином.

О задержании Сергея Ровнейко стало известно в прошлом году. Его задержали при получении взятки в размере $200 тысяч.

 
 
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Верховный суд считает, что белорусам не стоит много знать о суде над помощником Лукашенко, который «вел себя как бандит».
 
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