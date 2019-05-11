Белорусам знать не нужно: Верховный суд ограничит информацию о процессе над помощником Лукашенко

Верховный суд ограничит информацию о процессе над Сергеем Ровнейко, бывшим помощником Александра Лукашенко по Гродненской области.





Tut.by . Об этом говорится в ответе, полученном порталом









Сергей Ровнейко.





«Информация о судебном разбирательстве по уголовному делу в отношении Ровнейко С.В. является информацией, распространение или предоставление которой ограничено в силу статьи 17 Закона «Об информации, информатизации и защите информации», — ответил заместитель председателя Верховного суда Руслан Анискевич.





В этой статье речь идет об ограничении информации о частной жизни физического лица, государственные секреты, коммерческие тайны и ином.





О задержании Сергея Ровнейко стало известно в прошлом году. Его задержали при получении взятки в размере $200 тысяч.

