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Заслуженный артист Беларуси пять лет выступает в «ДНР» и «ЛНР» – и даже получил от них награду
Источник материала: Партизан
Солист группы «Сябры» Сергей Герасимов в течение последних пяти лет лично приезжает с развлекательной программой в оккупированные Луганск, Алчевск и Кировск и выступает перед российскими боевиками, сообщает
В феврале 2019 года глава «ЛНР» Леонид Пасечник лично наградил Сергея Герасимова почетным знаком «От благодарного народа ЛНР». Фото – informnapalm.org
8 мая Центр «Миротворец»
Сергей Герасимов гастролирует по Донбассу с 2014 года. В 2015 году он выступал в захваченном Алчевске перед боевиками бандформирования «Призрак».
Выезды на оккупированный Донбасс музыкант устраиват вместе с российским актером Сергеем Моховиковым, который, по данным «Миротворца», финансово помогает боевикам.
Сергей Герасимов вместе с Сергеем Моховиковым (слева). Фото – informnapalm.org
В 2016 году получил звание почетного гражданина Кировска от оккупационных властей города.
Сергей Герасимов родился в 1961-м в Московской области в семье профессиональных артистов военных ансамблей. Живет в Минске. Играет на акустической гитаре и скрипке, солист вокально-инструментального ансамбля «Сябры». Заслуженный артист Беларуси. Награжден медалью Франциска Скорины.
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Солист группы «Сябры» Сергей Герасимов в течение последних пяти лет лично приезжает с развлекательной программой в оккупированные Луганск, Алчевск и Кировск и...
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