Заслуженный артист Беларуси пять лет выступает в «ДНР» и «ЛНР» – и даже получил от них награду

включил Сергея Герасимова в базу данных «Чистилище» за «нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандитскими формированиями территорию Украины» и «сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях». 8 мая Центр «Миротворец»Сергея Герасимова в базу данных «Чистилище» за «нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандитскими формированиями территорию Украины» и «сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».





Сергей Герасимов гастролирует по Донбассу с 2014 года. В 2015 году он выступал в захваченном Алчевске перед боевиками бандформирования «Призрак».





Выезды на оккупированный Донбасс музыкант устраиват вместе с российским актером Сергеем Моховиковым, который, по данным «Миротворца», финансово помогает боевикам.









Сергей Герасимов вместе с Сергеем Моховиковым (слева). Фото – informnapalm.org





В 2016 году получил звание почетного гражданина Кировска от оккупационных властей города.



