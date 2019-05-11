ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заслуженный артист Беларуси пять лет выступает в «ДНР» и «ЛНР» – и даже получил от них награду

12.05.2019 15:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Солист группы «Сябры» Сергей Герасимов в течение последних пяти лет лично приезжает с развлекательной программой в оккупированные Луганск, Алчевск и Кировск и выступает перед российскими боевиками, сообщает «InformNapalm».

Заслуженный артист Беларуси пять лет выступает в «ДНР» и «ЛНР» – и даже получил от них награду
В феврале 2019 года глава «ЛНР» Леонид Пасечник лично наградил Сергея Герасимова почетным знаком «От благодарного народа ЛНР». Фото – informnapalm.org
8 мая Центр «Миротворец» включил Сергея Герасимова в базу данных «Чистилище» за «нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандитскими формированиями территорию Украины» и «сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Сергей Герасимов гастролирует по Донбассу с 2014 года. В 2015 году он выступал в захваченном Алчевске перед боевиками бандформирования «Призрак».

Выезды на оккупированный Донбасс музыкант устраиват вместе с российским актером Сергеем Моховиковым, который, по данным «Миротворца», финансово помогает боевикам.


Сергей Герасимов вместе с Сергеем Моховиковым (слева). Фото – informnapalm.org

В 2016 году получил звание почетного гражданина Кировска от оккупационных властей города.

Сергей Герасимов родился в 1961-м в Московской области в семье профессиональных артистов военных ансамблей. Живет в Минске. Играет на акустической гитаре и скрипке, солист вокально-инструментального ансамбля «Сябры». Заслуженный артист Беларуси. Награжден медалью Франциска Скорины.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солист группы «Сябры» Сергей Герасимов в течение последних пяти лет лично приезжает с развлекательной программой в оккупированные Луганск, Алчевск и Кировск и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Советник Зеленского рассказал о продолжении курса "на войну с Россией"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика