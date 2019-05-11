ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кандидат в президенты Казахстана от партии коммунистов обещает предать суду всех беглых олигархов

12.05.2019 16:27 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Кандидат в президенты Казахстана от КНПК (Коммунистическая народная партия Казахстана) Жамбыл Ахметбеков в своей предвыборной программе обещает предать суду всех беглых олигархов и ввести справедливое налогообложение.

"Предвыборная платформа Жамбыла Ахметбекова охватывает пять основных направлений: отказ от западного влияния и ложных ценностей, предание суду всех беглых олигархов, борьба с бедностью, экономическая интеграция с соседями, введение справедливого налогообложения", - говорится в сообщении пресс-службы КНПК.

В воскресенье партия презентовала республиканский предвыборный штаб своего кандидата.

"Сегодня мы начали работу в режиме агитационной кампании. Республиканский предвыборный штаб разработал сетевой график, по которому кандидат будет работать в регионах", - сказал руководитель штаба Айкын Конуров, слова которого приводятся в сообщении.

В этот же день во всех областных центрах республики начали работу региональные предвыборные штабы кандидата от КНПК.

В рамках предвыборной агитационной программы Ж.Ахметбеков совершит выезды в регионы, посетит предприятия и проведет встречи с их коллективами. Первой областью, которую посетит коммунист, станет Акмолинская. Его вездная агитационная работа завершится 7 июня в Нур-Султане.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек от партий и других общественных объединений.

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидат в президенты Казахстана от КНПК (Коммунистическая народная партия Казахстана) Жамбыл Ахметбеков в своей предвыборной программе обещает предать суду...
 
Новости дня
Новости разные
 
БелАЭС включили в состав "Белэнерго"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские летние куртки из льна в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика