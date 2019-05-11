Кандидат в президенты Казахстана от партии коммунистов обещает предать суду всех беглых олигархов

Источник материала: Интерфакс

Кандидат в президенты Казахстана от КНПК (Коммунистическая народная партия Казахстана) Жамбыл Ахметбеков в своей предвыборной программе обещает предать суду всех беглых олигархов и ввести справедливое налогообложение.

"Предвыборная платформа Жамбыла Ахметбекова охватывает пять основных направлений: отказ от западного влияния и ложных ценностей, предание суду всех беглых олигархов, борьба с бедностью, экономическая интеграция с соседями, введение справедливого налогообложения", - говорится в сообщении пресс-службы КНПК.

В воскресенье партия презентовала республиканский предвыборный штаб своего кандидата.

"Сегодня мы начали работу в режиме агитационной кампании. Республиканский предвыборный штаб разработал сетевой график, по которому кандидат будет работать в регионах", - сказал руководитель штаба Айкын Конуров, слова которого приводятся в сообщении.

В этот же день во всех областных центрах республики начали работу региональные предвыборные штабы кандидата от КНПК.

В рамках предвыборной агитационной программы Ж.Ахметбеков совершит выезды в регионы, посетит предприятия и проведет встречи с их коллективами. Первой областью, которую посетит коммунист, станет Акмолинская. Его вездная агитационная работа завершится 7 июня в Нур-Султане.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек от партий и других общественных объединений.