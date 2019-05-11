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Директор Алсу опроверг слухи о засекречивании расследования по итогам шоу "Голос. Дети"

12.05.2019 15:08 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Директор Алсу опроверг информацию о том, что ее муж Ян Абрамов якобы попросил голландских владельцев прав на шоу "Голос. Дети" засекретить результаты расследования итогов голосования.

"В связи с появившимися 12 апреля в СМИ сообщениями о, якобы, обращении членов семьи победительницы "Голос. Дети 6" к голландской компании Talpa, владеющей правами на проект, заявляем, что данный факт не соответствует действительности. Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями или ни с иными просьбами", - сказал "Интерфаксу" директор Алсу Сергей Фадеев.

"Данная информация является ложной, представляет собой "фейк-ньюс" с целью оказания давления на психологическое состояние малолетного ребёнка и манипулирования общественным мнением", - подчеркнул он.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на один из телеграм-каналов сообщил, что Абрамов обратился к владельцам прав на шоу голландскую компанию Talpa и потребовал засекретить результаты расследования.

Финал конкурса "Голос. Дети" был показан в прямом эфире Первого канала 26 апреля. В результате СМС-голосования зрителей победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Она получила 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым местом составил 80 тыс. голосов.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал зрителям разобраться в ситуации, отметив, что по итогам проверки может быть изменена система голосования.

К внутреннему расследованию телеканал привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

Специалисты компании оценят информационную безопасность системы подсчета голосов, а также проведут технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет технологических приемов недобросовестной конкуренции. По словам гендиректора Group-IB Ильи Сачкова, начатая 28 апреля проверка может занять от недели до месяца.

Talpa Media - создатель и владелец формата шоу "Голос" (The Voice), лицензии на это шоу проданы в 67 странах. В России правами на показ "Голоса" и "Голос дети" владеет "Первый канал".

 
 
 
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Директор Алсу опроверг информацию о том, что ее муж Ян Абрамов якобы попросил голландских владельцев прав на шоу "Голос. Дети" засекретить результаты расследования...
 
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