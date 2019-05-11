Активисты Мстиславщины приняли участие в областной спартакиаде

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В Могилёве прошла областная смешанная спартакиада среди молодёжи, ветеранов труда, физической культуры и спорта. Мероприятие было посвящено 75-летней годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

▪ Соревнования объединили активистов БРСМ и ветеранов труда. Фото РК ОО «БРСМ».

В соревновании приняли участие сборные команды со всех районов Могилёвщины. Участники смогли показать себя в 6 видах спорта: шахматах, шашках, настольном теннисе, бильярде, дартсе и традиционном многоборье «Здоровье», которое включает в себя прыжки, плавание и бег на короткие и длинные дистанции. По словам организаторов мероприятия, приглашение и молодёжи, и старшего поколения на соревнования должно было показать единство нашей страны во время празднования Дня Победы и преемственность поколений.

Мстиславчане достойно представили район на состязаниях и завоевали несколько наград: Юлия Якутина из ОАО «Октябрь» получила диплом II степени за соревнования по шахматам, а награду за 3 место в многоборье в Мстиславль привёз тренер ДЮСШ Максим Лепетёнок. Кроме этого, хорошо показало себя и старшее поколение — ветеран труда Александр Сапегин занял второе место на соревнованиях по шашкам.

Светлана Квятковская