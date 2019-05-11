ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активисты Мстиславщины приняли участие в областной спартакиаде

12.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В Могилёве прошла областная смешанная спартакиада среди молодёжи, ветеранов труда, физической культуры и спорта. Мероприятие было посвящено 75-летней годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Активисты Мстиславщины приняли участие в областной спартакиаде

▪ Соревнования объединили активистов БРСМ и ветеранов труда. Фото РК ОО «БРСМ».

В соревновании приняли участие сборные команды со всех районов Могилёвщины. Участники смогли показать себя в 6 видах спорта: шахматах, шашках, настольном теннисе, бильярде, дартсе и традиционном многоборье «Здоровье», которое включает в себя прыжки, плавание и бег на короткие и длинные дистанции. По словам организаторов мероприятия, приглашение и молодёжи, и старшего поколения на соревнования должно было показать единство нашей страны во время празднования Дня Победы и преемственность поколений.

Мстиславчане достойно представили район на состязаниях и завоевали несколько наград: Юлия Якутина из ОАО «Октябрь» получила диплом II степени за соревнования по шахматам, а награду за 3 место в многоборье в Мстиславль привёз тренер ДЮСШ Максим Лепетёнок. Кроме этого, хорошо показало себя и старшее поколение — ветеран труда Александр Сапегин занял второе место на соревнованиях по шашкам.

Светлана Квятковская

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилёве прошла областная смешанная спартакиада среди молодёжи, ветеранов труда, физической культуры и спорта. Мероприятие было посвящено 75-летней годовщине...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте более ста человек вышли на центральную площадь с протестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика