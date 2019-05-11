|
В Бобруйске пёс покусал взрослых и 5-летнего ребёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 мая в Бобруйске питбуль покусал пятерых человек.
Как
По факту случившегося проводится проверка. Выясняется личность владельца собаки, а также причины произошедшего.
Зимой 2019 года в Гродно стафф покусал ребёнка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 11 мая в Бобруйске питбуль покусал пятерых человек. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Могилёвской области, жертвами собаки стали взрослые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)