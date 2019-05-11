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В Бобруйске пёс покусал взрослых и 5-летнего ребёнка

12.05.2019 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 мая в Бобруйске питбуль покусал пятерых человек.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Могилёвской области, жертвами собаки стали взрослые и 5-летний ребёнок. Все пострадавшие госпитализированы, у всех – укушенные рваные раны. Жизни пациентов вне опасности.  

По факту случившегося проводится проверка. Выясняется личность владельца собаки, а также причины произошедшего.  

Зимой 2019 года в Гродно стафф покусал ребёнка. 

Малышу потребовалась не только медицинская, но и психологическая помощь (здесь подробности).  
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 11 мая в Бобруйске питбуль покусал пятерых человек.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Могилёвской области, жертвами собаки стали взрослые...
 
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