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«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде

12.05.2019 16:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новыми самолетами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде. Это уже третья партия машин нового поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они обладают совершенными аэродинамическими характеристиками, что обеспечивает высокие летные качества и безопасность пилотирования как во время учений, так и в боевых условиях.

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
На сегодняшний день эскадрилья сформирована. Летный состав подготовлен, технический состав подготовлен. Налажена система технического обслуживания и эксплуатации этих самолетов.

Это учебно-боевой самолет, обладает двумя функциями. Во-первых, это учебно -тренировочное средство, чтобы готовить летчиков. И во-вторых, этот самолет является еще и боевым.

Новые самолеты могут поднимать в воздух до 3 тонн груза, а для разгона им хватит всего 300 метров полосы.

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде

«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде
 
 
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Новости Беларуси. Новыми самолетами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде. Это уже третья партия машин нового поколения, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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