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«Это учебно-боевой самолет». Новыми самолётами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новыми самолетами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде. Это уже третья партия машин нового поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они обладают совершенными аэродинамическими характеристиками, что обеспечивает высокие летные качества и безопасность пилотирования как во время учений, так и в боевых условиях.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Это учебно-боевой самолет, обладает двумя функциями. Во-первых, это учебно -тренировочное средство, чтобы готовить летчиков. И во-вторых, этот самолет является еще и боевым.
Новые самолеты могут поднимать в воздух до 3 тонн груза, а для разгона им хватит всего 300 метров полосы.
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Новости Беларуси. Новыми самолетами Як-130 пополнилась военная авиабаза в Лиде. Это уже третья партия машин нового поколения, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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