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«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без крыши и с ветерком. Более полусотни водителей кабриолетов собрались 12 мая у Национальной библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопреки календарю, они открывают летний сезон. На встречу приехали автолюбители не только со всех уголков Беларуси, но даже из соседних стран. Любовь к жизни, стремление к свободе и страсть к музыке объединила ценителей кабриолетов разных поколений.
Николай Сугако, владелец кабриолета:
Николай Бурый, владелец кабриолета:
Хоть привыкли владельцы кабриолетов ездить без аварий, в общении они не обошли и тему принятого накануне Указа Президента. Напомним, теперь можно не вызывать ГАИ при аварии, если повреждений на 800 евро, а не 400 евро, как было раньше.
Сергей Кореневич, владелец кабриолета:
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«Открываешь крышу – совсем другие ощущения». Более полусотни водителей кабриолетов открыли сезон в Минске
Новости Беларуси. Без крыши и с ветерком. Более полусотни водителей кабриолетов собрались 12 мая у Национальной библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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