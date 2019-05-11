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500 сотрудников избиркомов умерли после подсчета голосов
Источник материала: Партизан
Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что причиной смерти большинства сотрудников избиркома, скончавшихся при подсчете голосов после выборов, стали инсульт и инфаркт.
Как передает
Ранее сообщалось, что сотни сотрудников избиркома Индонезии скончались, более 2,5 тысяч попали в больницы из-за переутомления при подсчете голосов после выборов.
Как сообщает минздрав, по последним данным, 496 сотрудников скончались по всей стране после выборов, большинство из них, 131 человек, – в провинции Западная Джава.
Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, отмечает, что примерный возраст скончавшихся – от 50 до 70 лет.
Генеральный секретарь минздрава Оскар Примади призвал общественность воздержаться от спекуляций на эту тему и заявил, что смерти были вызваны естественными причинами.
В Индонезии 21 апреля прошли одновременные однодневные всеобщие выборы всех уровней, на которых избирались президент и вице-президент страны, депутаты национального парламента, региональных парламентов и муниципальных советов городского и районного уровня. Каждый избиратель должен был заполнить пять избирательных бюллетеней и опустить в пять разных урн для голосования. По предварительным данным, явка избирателей на выборы в Индонезии составила более 80%. Избирком объявит официальные результаты выборов 22 мая.
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Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что причиной смерти большинства сотрудников избиркома, скончавшихся при подсчете голосов после выборов, стали...
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