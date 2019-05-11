500 сотрудников избиркомов умерли после подсчета голосов









РИА Новости , об этом сообщает газета Strait Times. Как передает, об этом сообщает газета Strait Times.





Ранее сообщалось, что сотни сотрудников избиркома Индонезии скончались, более 2,5 тысяч попали в больницы из-за переутомления при подсчете голосов после выборов.





Как сообщает минздрав, по последним данным, 496 сотрудников скончались по всей стране после выборов, большинство из них, 131 человек, – в провинции Западная Джава.





Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, отмечает, что примерный возраст скончавшихся – от 50 до 70 лет.





Генеральный секретарь минздрава Оскар Примади призвал общественность воздержаться от спекуляций на эту тему и заявил, что смерти были вызваны естественными причинами.









В Индонезии 21 апреля прошли одновременные однодневные всеобщие выборы всех уровней, на которых избирались президент и вице-президент страны, депутаты национального парламента, региональных парламентов и муниципальных советов городского и районного уровня. Каждый избиратель должен был заполнить пять избирательных бюллетеней и опустить в пять разных урн для голосования. По предварительным данным, явка избирателей на выборы в Индонезии составила более 80%. Избирком объявит официальные результаты выборов 22 мая.