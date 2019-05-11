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500 сотрудников избиркомов умерли после подсчета голосов

12.05.2019 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что причиной смерти большинства сотрудников избиркома, скончавшихся при подсчете голосов после выборов, стали инсульт и инфаркт.



Как передает РИА Новости, об этом сообщает газета Strait Times.

Ранее сообщалось, что сотни сотрудников избиркома Индонезии скончались, более 2,5 тысяч попали в больницы из-за переутомления при подсчете голосов после выборов.

Как сообщает минздрав, по последним данным, 496 сотрудников скончались по всей стране после выборов, большинство из них, 131 человек, – в провинции Западная Джава.

Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, отмечает, что примерный возраст скончавшихся – от 50 до 70 лет.

Генеральный секретарь минздрава Оскар Примади призвал общественность воздержаться от спекуляций на эту тему и заявил, что смерти были вызваны естественными причинами.


В Индонезии 21 апреля прошли одновременные однодневные всеобщие выборы всех уровней, на которых избирались президент и вице-президент страны, депутаты национального парламента, региональных парламентов и муниципальных советов городского и районного уровня. Каждый избиратель должен был заполнить пять избирательных бюллетеней и опустить в пять разных урн для голосования. По предварительным данным, явка избирателей на выборы в Индонезии составила более 80%. Избирком объявит официальные результаты выборов 22 мая.

 
 
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Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что причиной смерти большинства сотрудников избиркома, скончавшихся при подсчете голосов после выборов, стали...
 
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