Во всем виноваты клещи! В Бресте придумали новую причину запретить митинг против аккумуляторного завода









Брестские активисты обратились к властям с просьбой разрешить провести с 13 по 17 мая 15 митингов на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов.





В своем ответе заявителю Роману Кисляку власти сообщили, что именно в эти дни в парке запланированы против клещей мероприятия.





«Нам отказывают в любом случае, поэтому мы подаем заявки на проведение митингов во все возможные места и время, чтобы проверить, какие еще причины для отказа они придумают. На этот раз нам отказали, так как в парке, мол, планируются мероприятия против клещей», – рассказал «Белсат» брестский активист Александр Кабанов.









Более года брестчане протестуют против строительства аккумуляторного завода «iPower» в свободной экономической зоне «Брест». Жители города утверждают, что предприятие может негативно повлиять на экологию в регионе.



