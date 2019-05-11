Первый электрический автобан для грузовиков открылся в Германии









Возможно, "автобан" - это слишком громко, ведь речь идет всего лишь об электрифицированном участке длиной 5 км на трассе A5. Тем не менее этот отрезок дороги между Вайтерштадтом и Мёрфельденом должен послужить прообразом для автобанов будущего - в перспективе все магистральные трассы Старого света могут обрасти контактной сетью и тогда в Европе наступит эра троллейвозного транспорта.





Экспериментальные работы с электрифицированными грузовыми автомобилями, способными передвигаться за счет электроэнергии, получаемой от воздушной контактной сети, ведутся в Европе уже давно. Например, Scania свой первый троллейвоз построила совместно с концерном Siemens еще в 2013 году. Этой темой также занимается и Mercedes-Benz.









Троллейвоз Scania на сегодняшний день - это магистральный тягач, оснащенный гибридной дизель-электрической силовой установкой и пантографными токоприемниками, которые смонтированы на раме позади кабины и позволяют подключаться к контактной сети наподобие старомодного городского троллейбуса. Однако в отличие от троллейбуса троллейвоз Scania к проводам не привязан и может подключаться к контактной сети и отключаться от нее в движении, не теряя ни времени, ни скорости.





Высокая мобильность и автономность - отличительные черты этого нового транспортного средства. За пределами электрифицированного шоссе троллейвозы Scania могут приводиться в движение либо двигателем внутреннего сгорания, либо электромотором за счет запасенной в батареях электроэнергии.









С обгоном других транспортных средств на электрифицированном шоссе также никаких проблем: троллейвоз автоматически отключается от сети, совершает маневр на опережение за счет гибридной силовой установки, затем возвращается на свою линию и продолжает движение на чистой электротяге - подключается пантограф к сети также автоматически.





Летом 2016 года электрогрузовики Scania, оснащенные "рогами" с пантографами, вышли на испытательную трассу, которая была устроена в центральной части Швеции на участке европейской автомагистрали E16 в районе города Евле - здесь контактной электрической сетью был оборудован отрезок протяженностью два километра.









Запуск 5-километрового электрифицированного участка на трассе A5 в Германии - это новый виток в развитии перспективного проекта, в реализации которого, кроме дорожного ведомства Гессена, задействованы также технический университет Дармштадта, компании Siemens Mobility и ENTEGA. Как сообщает "Немецкая волна", федеральное министерство охраны окружающей среды Германии выделило на создание электрического автобана 14,6 млн евро и дополнительно 15,3 млн евро - на его испытания, которые продлятся до конца 2022 года. Всего же к настоящему времени ведомство выделило на разработку электрогрузовиков уже более 70 млн евро.





В будущем планируется построить подвесные контактные электросети еще на двух отрезках автобанов - в землях Шлезвиг-Гольштейн и Баден-Вюртемберг.





Выход грузовых троллейвозов на дороги общего пользования - это новый этап в развитии кондукционной технологии Siemens, которая в перспективе может совершить настоящую революцию в сфере магистральных автоперевозок.





Преимущества электрифицированных грузовиков неоспоримы: во-первых, существенное сокращение затрат на эксплуатацию, так как потребление энергии уменьшается как минимум наполовину; во-вторых, экологичность - вредные выбросы от сгорания ископаемых видов топлива снижаются на 80-90%.