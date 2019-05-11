ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый электрический автобан для грузовиков открылся в Германии

12.05.2019 17:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первый электрический автобан с подвесной контактной сетью для грузового автотранспорта открылся во вторник, 7 мая, в федеральной земле Гессен - с гордостью сообщают сегодня многие СМИ Германии.



Возможно, "автобан" - это слишком громко, ведь речь идет всего лишь об электрифицированном участке длиной 5 км на трассе A5. Тем не менее этот отрезок дороги между Вайтерштадтом и Мёрфельденом должен послужить прообразом для автобанов будущего - в перспективе все магистральные трассы Старого света могут обрасти контактной сетью и тогда в Европе наступит эра троллейвозного транспорта.

Экспериментальные работы с электрифицированными грузовыми автомобилями, способными передвигаться за счет электроэнергии, получаемой от воздушной контактной сети, ведутся в Европе уже давно. Например, Scania свой первый троллейвоз построила совместно с концерном Siemens еще в 2013 году. Этой темой также занимается и Mercedes-Benz. 


Троллейвоз Scania на сегодняшний день - это магистральный тягач, оснащенный гибридной дизель-электрической силовой установкой и пантографными токоприемниками, которые смонтированы на раме позади кабины и позволяют подключаться к контактной сети наподобие старомодного городского троллейбуса. Однако в отличие от троллейбуса троллейвоз Scania к проводам не привязан и может подключаться к контактной сети и отключаться от нее в движении, не теряя ни времени, ни скорости.

Высокая мобильность и автономность - отличительные черты этого нового транспортного средства. За пределами электрифицированного шоссе троллейвозы Scania могут приводиться в движение либо двигателем внутреннего сгорания, либо электромотором за счет запасенной в батареях электроэнергии.


С обгоном других транспортных средств на электрифицированном шоссе также никаких проблем: троллейвоз автоматически отключается от сети, совершает маневр на опережение за счет гибридной силовой установки, затем возвращается на свою линию и продолжает движение на чистой электротяге - подключается пантограф к сети также автоматически.

Летом 2016 года электрогрузовики Scania, оснащенные "рогами" с пантографами, вышли на испытательную трассу, которая была устроена в центральной части Швеции на участке европейской автомагистрали E16 в районе города Евле - здесь контактной электрической сетью был оборудован отрезок протяженностью два километра.


Запуск 5-километрового электрифицированного участка на трассе A5 в Германии - это новый виток в развитии перспективного проекта, в реализации которого, кроме дорожного ведомства Гессена, задействованы также технический университет Дармштадта, компании Siemens Mobility и ENTEGA. Как сообщает "Немецкая волна", федеральное министерство охраны окружающей среды Германии выделило на создание электрического автобана 14,6 млн евро и дополнительно 15,3 млн евро - на его испытания, которые продлятся до конца 2022 года. Всего же к настоящему времени ведомство выделило на разработку электрогрузовиков уже более 70 млн евро.

В будущем планируется построить подвесные контактные электросети еще на двух отрезках автобанов - в землях Шлезвиг-Гольштейн и Баден-Вюртемберг.

Выход грузовых троллейвозов на дороги общего пользования - это новый этап в развитии кондукционной технологии Siemens, которая в перспективе может совершить настоящую революцию в сфере магистральных автоперевозок.

Преимущества электрифицированных грузовиков неоспоримы: во-первых, существенное сокращение затрат на эксплуатацию, так как потребление энергии уменьшается как минимум наполовину; во-вторых, экологичность - вредные выбросы от сгорания ископаемых видов топлива снижаются на 80-90%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый электрический автобан с подвесной контактной сетью для грузового автотранспорта открылся во вторник, 7 мая, в федеральной земле Гессен - с гордостью...
 
Новости дня
Новости разные
 
И вот опять: таинственное исчезновение пассажирского судна в Малайзии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика