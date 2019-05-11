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И вот опять: таинственное исчезновение пассажирского судна в Малайзии
Источник материала: Партизан
В Малайзии пропало пассажирское судно на реке, после чего началась поисково-спасательная операция.
Как передает Gazeta, об этом сообщает The Star.
Отмечается, что на настоящий момент точных данных о находившихся на борту нет.
Кроме того, неизвестны ни детали произошедшего, ни маршрут судна.
Уточняется, что сам инцидент произошел в субботу днем, однако спасатели получили информацию только в воскресенье вечером, после чего приступили к поискам.
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В Малайзии пропало пассажирское судно на реке, после чего началась поисково-спасательная операция.
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