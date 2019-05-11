И вот опять: таинственное исчезновение пассажирского судна в Малайзии

Как передает Gazeta, об этом сообщает The Star.





Отмечается, что на настоящий момент точных данных о находившихся на борту нет.





Кроме того, неизвестны ни детали произошедшего, ни маршрут судна.





Уточняется, что сам инцидент произошел в субботу днем, однако спасатели получили информацию только в воскресенье вечером, после чего приступили к поискам.