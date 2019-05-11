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И вот опять: таинственное исчезновение пассажирского судна в Малайзии

12.05.2019 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Малайзии пропало пассажирское судно на реке, после чего началась поисково-спасательная операция.

Как передает Gazeta, об этом сообщает The Star.

Отмечается, что на настоящий момент точных данных о находившихся на борту нет.

Кроме того, неизвестны ни детали произошедшего, ни маршрут судна.

Уточняется, что сам инцидент произошел в субботу днем, однако спасатели получили информацию только в воскресенье вечером, после чего приступили к поискам.

 
 
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В Малайзии пропало пассажирское судно на реке, после чего началась поисково-спасательная операция.
 
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