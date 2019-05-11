Бодяковский выиграл в покер еще почти миллион долларов









В частности, наш соотечественник занял четвертое место в турнире 1 M HKD NLH Main Event. Он состоялся с 8 по 10 мая и привлек 75 участников, каждый из которых заплатил вступительный взнос в 1 млн гонконгских долларов – примерно 127 тысяч долларов США.





Последний день турнира за финальным столом Никита начал лидером по количеству фишек. При этом оставался впереди очень долго, иногда опережая ближайшего преследователя практически в два раза.





Однако в какой-то момент несколько неудачных для Бодяковского раздач свели преимущество на нет. Итогом стало четвертое место, которое, тем не менее, принесло игроку из нашей страны 7 260 000 гонконгских долларов, что равно около 923 тысячи долларов США.





Опередили же белоруса Брин Кенни из США, Чи Хан Тан из Гонконга и Питер Джеттен из Канады. Они «заработали» примерно 2,7 млн, 1,8 млн и 1,2 млн американских долларов соответственно.





Тем временем, Triton Super High Roller Series Montenegro 2019 будет длиться до 17 мая. Никита Бодяковский продолжает принимать участие в турнирах серии.









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Информация о выигрышах игроков в покер не отражает их действительный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.





Во-вторых, зачастую источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром».