ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ

12.05.2019 16:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту многолетнего председателя партии Ангелу Меркель, не имеет амбиций занять также кресло канцлера до истечения ее полномочий, то есть до 2021 года.


© Kai Pfaffenbach

Об этом политик заявила в интервью Welt am Sonntag.

«Канцлер и правительство избираются на весь законодательный период, и граждане справедливо ожидают, что они будут серьезно относиться к обязательствам, связанным с этим выбором. Так что я могу исключить для себя возможность способствовать этой бессмысленной смене», - заявила Крамп-Карренбауэр.

Она заметила, что после разделения постов канцлера и главы руководящей партии, которые всегда находились в одних руках, неизменно распространяются подобные слухи. Это отражается и на настроениях в партии, которая теряет голоса избирателей.

План Крамп-Карренбауэр состоит в том, чтобы ХДС приняла новую базовую программу, а затем выдвинула кандидатуру канцлера в конце осени 2020 года.

Комментируя работу немецкого правительства, сформированного с большим трудом партиями ХСД, ХСС и СДПГ, Крамп-Карренбауэр высказала мнение, что после европейских выборов оно вряд ли может продолжать работать, как раньше. «Важным моментом является то, найдем ли мы в этой коалиции необходимые новые ответы на меняющиеся рамочные условия», - сказала лидер ХДС.


Она намерена обсудить это с руководством партии на запланированном после европейских выборов закрытом заседании.

Бывший премьер-министр федеральной земли Саарленд была избрана председателем ХДС в декабре прошлого года.

С тех пор неоднократно высказывались предположения о возможных перестановках в ведомстве канцлера или о новых выборах до фактического завершения работы законодательного органа в 2021 году. Меркель же на днях заявила журналистам, что не собирается объявить о запланированном уходе с должности сразу после европейских выборов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту многолетнего председателя партии Ангелу Меркель, не имеет амбиций занять также кресло канцлера до...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный герой фильма «Джон Уик» по сценарию – родом из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика