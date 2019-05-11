Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ





© Kai Pfaffenbach





Welt am Sonntag . Об этом политик заявила в интервью





«Канцлер и правительство избираются на весь законодательный период, и граждане справедливо ожидают, что они будут серьезно относиться к обязательствам, связанным с этим выбором. Так что я могу исключить для себя возможность способствовать этой бессмысленной смене», - заявила Крамп-Карренбауэр.





Она заметила, что после разделения постов канцлера и главы руководящей партии, которые всегда находились в одних руках, неизменно распространяются подобные слухи. Это отражается и на настроениях в партии, которая теряет голоса избирателей.





План Крамп-Карренбауэр состоит в том, чтобы ХДС приняла новую базовую программу, а затем выдвинула кандидатуру канцлера в конце осени 2020 года.