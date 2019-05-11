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Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ
Источник материала: Партизан
Лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту многолетнего председателя партии Ангелу Меркель, не имеет амбиций занять также кресло канцлера до истечения ее полномочий, то есть до 2021 года.
© Kai Pfaffenbach
Об этом политик заявила в интервью
«Канцлер и правительство избираются на весь законодательный период, и граждане справедливо ожидают, что они будут серьезно относиться к обязательствам, связанным с этим выбором. Так что я могу исключить для себя возможность способствовать этой бессмысленной смене», - заявила Крамп-Карренбауэр.
Она заметила, что после разделения постов канцлера и главы руководящей партии, которые всегда находились в одних руках, неизменно распространяются подобные слухи. Это отражается и на настроениях в партии, которая теряет голоса избирателей.
План Крамп-Карренбауэр состоит в том, чтобы ХДС приняла новую базовую программу, а затем выдвинула кандидатуру канцлера в конце осени 2020 года.
Комментируя работу немецкого правительства, сформированного с большим трудом партиями ХСД, ХСС и СДПГ, Крамп-Карренбауэр высказала мнение, что после европейских выборов оно вряд ли может продолжать работать, как раньше. «Важным моментом является то, найдем ли мы в этой коалиции необходимые новые ответы на меняющиеся рамочные условия», - сказала лидер ХДС.
Она намерена обсудить это с руководством партии на запланированном после европейских выборов закрытом заседании.
Бывший премьер-министр федеральной земли Саарленд была избрана председателем ХДС в декабре прошлого года.
С тех пор неоднократно высказывались предположения о возможных перестановках в ведомстве канцлера или о новых выборах до фактического завершения работы законодательного органа в 2021 году. Меркель же на днях заявила журналистам, что не собирается объявить о запланированном уходе с должности сразу после европейских выборов.
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Лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту многолетнего председателя партии Ангелу Меркель, не имеет амбиций занять также кресло канцлера до...
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