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В Минск приходит лето? Прогноз погоды на завтра
Источник материала: KYKY>
Всю неделю в Минске было холодно и дождливо. Поэтому на больших выходных минчане не жарили шашлыки, а сидели дома под пледом и шутили про всеминский потоп. Выходные сегодня, 12 мая, заканчиваются, какой погода будет завтра?
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Всю неделю в Минске было холодно и дождливо. Поэтому на больших выходных минчане не жарили шашлыки, а сидели дома под пледом и шутили про всеминский потоп. Выходные...
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