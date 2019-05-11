В Минск приходит лето? Прогноз погоды на завтра

Источник материала: KYKY

Всю неделю в Минске было холодно и дождливо. Поэтому на больших выходных минчане не жарили шашлыки, а сидели дома под пледом и шутили про всеминский потоп. Выходные сегодня, 12 мая, заканчиваются, какой погода будет завтра?



Все верно – погода станет лучше. В понедельник, 13 мая, утром ожидается туман – и это не страшно. Днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь – это тоже можно пережить. А вечером возможны грозы – ну, не факт, что они таки будут. Самое главное: днем температура воздуха будет не +10, как это было совсем недавно, а целых +20 градусов! Сообщает Белгидромет.



В общем, мы надеемся, что завтра мы окончательно спрячем весенние пальто в шкаф.