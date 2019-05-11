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Солнце, девушки (и не только), педали. В Минске выбрали «Веломисс»

12.05.2019 18:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 мая в Минске прошел конкурс «Веломисс-2019». Девушки на Октябрьской площади боролись сразу за несколько титулов. Испытания для конкурсанток были самые разнообразные: от кручения педалей велотренажера до тестов на внимательность. Как это было - смотрите в фоторепортаже TUT.BY.


«Веломисс-2019» стала Екатерина Полуянова

В состав жюри вошли певцы Стас Пьеха, Родион Газманов и Руслан Алехно, а также дизайнер Иван Айплатов и «Мисс мира Европы — 2018» Мария Василевич.

В итоге «Веломисс 2019» стала Екатерина Полуянова, она же забрала приз за лучший образ. «Первая вице-мисс» — Виктория Бундюкова, «Вторая вице-мисс» — Анастасия Шестова. «Мисс фото» назвали Арину Говорскую, «Мисс зрительских симпатий» по количеству голосов в соцсетях стала Вероника Борисенко.


















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Теги: Минск
 
 
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