Источник материала: Новости Волковыска

В воскресенье тремя матчами в Лиде, Квасовке и Гродно финишировал второй тур, стартовавший в День Победы.

9 мая в группе А команда из Дятлово «Белая Русь» дома уступила «СДЮШОР-Белкард» 0:1, «Мосты» разошлись миром со «Слоним-Сити» 1:1.

В Зельве в «западном дерби» местная «Чайка» и ФК ВФЛ «ЛІК» также сыграли вничью 1:1. Хозяева первыми открыли счет в матче. Гол на счету Артема Пивановича. Гости сумели отыграться усилиями Андрея Кречака.

В группе Б «Островец» принимал дома сморгонскую «Вилию» и уступил 1:3.

Остальные матчи состоялись сегодня.

«Лида» принимала «Смену». Волковычане первыми открыли счет в матче. На 22-й минуте счет открыл Павел Протасевич. Через четырнадцать минут хозяева отквитали один мяч. Гол забил Дмитрий Юргель. Но уже через минуту Дмитрий Голубев выводит гостей вперед. Это мяч и стал решающим в матче.

В Квасовке местная команда «ПК Им. В.И. Кремко» принимала «Щучин» и уверенно выиграла 4:2. Хет-трик в матче оформил Евгений Василевский, хорошо знакомый нам по выступлению за канувший в лету красносельский «Цементник». Еще один гол в составе хозяев на счету Александра Денищика. У щучинцев дважды отличился Михаил Кириллов.

Третий тур стартует 18 мая. «ЛІК» принимает «Мосты», «Смена» - «Кремко».

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