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Месси настроил «Барселону» против себя
Источник материала: Партизан
Часть футболистов «Барселоны» осталась недовольна атмосферой в команде. Об этом сообщает
По информации издания, игроков не устраивает, что капитан команды Лионель Месси обладает определенными привилегиями по сравнению с другими футболистами. Форварда обвиняют в том, что его дружеские отношения с главным тренером Эрнесто Вальверде вредят коллективу.
Отмечается, что на особом положении также находятся нападающий Луис Суарес и защитник Жерар Пике. Из-за послаблений в отношении Месси, Суареса и Пике тренер потерял авторитет среди части игроков.
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Часть футболистов «Барселоны» осталась недовольна атмосферой в команде. Об этом сообщает Marca.
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