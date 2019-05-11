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Месси настроил «Барселону» против себя

12.05.2019 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Часть футболистов «Барселоны» осталась недовольна атмосферой в команде. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, игроков не устраивает, что капитан команды Лионель Месси обладает определенными привилегиями по сравнению с другими футболистами. Форварда обвиняют в том, что его дружеские отношения с главным тренером Эрнесто Вальверде вредят коллективу.

Отмечается, что на особом положении также находятся нападающий Луис Суарес и защитник Жерар Пике. Из-за послаблений в отношении Месси, Суареса и Пике тренер потерял авторитет среди части игроков.

 
 
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Часть футболистов «Барселоны» осталась недовольна атмосферой в команде. Об этом сообщает Marca.
 
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