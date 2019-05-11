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Известный боец умер на ринге во время поединка
Источник материала: Партизан
Экс-боец WCW 51-летний Сесар Баррон, более известный под псевдонимом Сильвер Кинг, умер во время боя, проводившегося в восточном Лондоне.
Как передает портал
Мексиканский боец пытался справиться с бывшей звездой WWE Ювентудом Геррерой. Записи последних секунд жизни опубликовали в социальных сетях очевидцы.
Сначала зрители поединка подумали, что происходящее является частью шоу. Не понял всей серьезности и сам Феррера, который пытался бороться с противником даже после того как тот рухнул на ринг.
Вскоре стало понятно, что происходит что-то выходящее вон за рамки и к Баррону поспешили медики. Однако, их усилия оказались тщетны и спортсмен скоропостижно скончался.
Сесара Баррона считали одним из сильнейших лучадоров - бойцов мексиканского стиля, в котором принято выходить на ринг в маске. Помимо этого, Сильвер Кинг успел сняться в комедии «Суперначо» вместе со звездным актером и музыкантом Джеком Блэком.
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Экс-боец WCW 51-летний Сесар Баррон, более известный под псевдонимом Сильвер Кинг, умер во время боя, проводившегося в восточном Лондоне.
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