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Известный боец умер на ринге во время поединка

12.05.2019 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-боец WCW 51-летний Сесар Баррон, более известный под псевдонимом Сильвер Кинг, умер во время боя, проводившегося в восточном Лондоне.



Как передает портал NR, об этом пишет Mirror.

Мексиканский боец пытался справиться с бывшей звездой WWE Ювентудом Геррерой. Записи последних секунд жизни опубликовали в социальных сетях очевидцы.

Сначала зрители поединка подумали, что происходящее является частью шоу. Не понял всей серьезности и сам Феррера, который пытался бороться с противником даже после того как тот рухнул на ринг. 

Вскоре стало понятно, что происходит что-то выходящее вон за рамки и к Баррону поспешили медики. Однако, их усилия оказались тщетны и спортсмен скоропостижно скончался. 

Сесара Баррона считали одним из сильнейших лучадоров - бойцов мексиканского стиля, в котором принято выходить на ринг в маске. Помимо этого, Сильвер Кинг успел сняться в комедии «Суперначо» вместе со звездным актером и музыкантом Джеком Блэком.

 
 
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Экс-боец WCW 51-летний Сесар Баррон, более известный под псевдонимом Сильвер Кинг, умер во время боя, проводившегося в восточном Лондоне.
 
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