Известный боец умер на ринге во время поединка

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Мексиканский боец пытался справиться с бывшей звездой WWE Ювентудом Геррерой. Записи последних секунд жизни опубликовали в социальных сетях очевидцы.





Сначала зрители поединка подумали, что происходящее является частью шоу. Не понял всей серьезности и сам Феррера, который пытался бороться с противником даже после того как тот рухнул на ринг.





Вскоре стало понятно, что происходит что-то выходящее вон за рамки и к Баррону поспешили медики. Однако, их усилия оказались тщетны и спортсмен скоропостижно скончался.





Сесара Баррона считали одним из сильнейших лучадоров - бойцов мексиканского стиля, в котором принято выходить на ринг в маске. Помимо этого, Сильвер Кинг успел сняться в комедии «Суперначо» вместе со звездным актером и музыкантом Джеком Блэком.