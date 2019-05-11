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Команда Зеленского распространила видеопетицию о роспуске Верховной рады
Источник материала: Партизан
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила видеопетицию, в которой спросила украинцев, одобряют ли они деятельность Верховной рады. Видеоролик размещен на официальном канале штаба в YouTube.
Ведущий отметил, что в настоящее время уровень доверия украинцев своему парламенту составляет «не более 4%».
«Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание», — сказано в сообщении команды Зеленского в Telegram-канале.
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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила видеопетицию, в которой спросила украинцев, одобряют ли они деятельность Верховной рады....
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