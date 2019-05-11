Команда Зеленского распространила видеопетицию о роспуске Верховной рады

Ведущий отметил, что в настоящее время уровень доверия украинцев своему парламенту составляет «не более 4%».





«Мы с вами вместе создаем видеопетицию президенту. Если это видео наберет более одного миллиона просмотров, президент обратит на него внимание», — сказано в сообщении команды Зеленского в Telegram-канале.